Летом нижегородцы впервые посетили Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо и Макао

Tele2 подвела итоги летней активности нижегородских абонентов в международном роуминге. Число абонентов, выезжавших за границу в июне-августе 2019 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 4,3 раза.

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в 4 раза. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года. Более того, абонентам тарифного плана «Премиум» данная опция предоставляется бесплатно: услуга включена в тариф и позволяет пользоваться мобильным интернетом без доплат, не расходуя основной пакет гигабайтов.

Услуга стала популярной у клиентов Tele2 с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались абоненты, путешествующие в Турцию, Италию и Испанию – в этих странах клиенты скачали 40% общего количества израсходованных за границей гигабайтов. Лидерами рейтинга по объему скачанного интернет-трафика за рубежом в этом году стали нижегородские туристы в Турции.

Число нижегородских клиентов оператора, выехавших летом за пределы России, увеличилось на 10%. Вместе абоненты Tele2, путешествующие из Нижнего Новгорода, посетили 146 стран. Самыми популярными направлениями стали Украина и Турция. Эти страны традиционно лидируют в рейтинге самых посещаемых маршрутов абонентами Tele2 в летний период. В этом году Турцию и Украину выбрали треть всех отдыхающих нижегородцев. Третье место заняла Испания – количество посетивших её клиентов выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Среди наиболее экзотических направлений путешествий - ряд островных государств, таких как Бруней-Даруссалам, Фиджи, Полинезия, Сент-Китс и Невис, африканские страны Буркина-Фасо, Руанда и Кабо-Верде, а также регион в Китае - Макао.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. В Нижний Новгород наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Эстонии, Украины, Китая и Италии.