На АО «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде произошла авария

Отопительный сезон начался всего три дня назад, и уже появились проблемы. Тепло, которое только-только стало приходить в дома нижегородцев, пропало. Вместе с ним исчезла и горячая вода. Так что у жителей двойная радость.

- На Теплоэнерго большая авария. Когда устранят – неизвестно, - отвечают взволнованным жителям коммунальщики. А потом добавляют, что отопления в ближайшее время не будет. После устранения аварии понадобится еще пара дней на то, чтобы тепло добралось до квартир.

Никаких подробностей коммунальщики не рассказывают. А порой и вовсе говорят, что никаких проблем нет. Однако аварию на ОА «Теплоэнерго» подтвердил и министр ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

- У Теплоэнерго где-то разрыв. Пытались устранить – не получилось. Завтра продолжат, - написал он в социальных сетях одной из жительниц города.

Тем временем синоптики обещают, что температура воздуха ночью составит всего

+1 градус.