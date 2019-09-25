2019-09-25T22:41:36+03:00
Общество

На АО «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде произошла авария

Нижегородцы на несколько дней остались без тепла и горячей воды
Юлия ДАНЧЕНКО
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На АО «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде произошла аварияНа АО «Теплоэнерго» в Нижнем Новгороде произошла аварияФото: Олег УКЛАДОВ
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Отопительный сезон начался всего три дня назад, и уже появились проблемы. Тепло, которое только-только стало приходить в дома нижегородцев, пропало. Вместе с ним исчезла и горячая вода. Так что у жителей двойная радость.

- На Теплоэнерго большая авария. Когда устранят – неизвестно, - отвечают взволнованным жителям коммунальщики. А потом добавляют, что отопления в ближайшее время не будет. После устранения аварии понадобится еще пара дней на то, чтобы тепло добралось до квартир.

Никаких подробностей коммунальщики не рассказывают. А порой и вовсе говорят, что никаких проблем нет. Однако аварию на ОА «Теплоэнерго» подтвердил и министр ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

- У Теплоэнерго где-то разрыв. Пытались устранить – не получилось. Завтра продолжат, - написал он в социальных сетях одной из жительниц города.

Тем временем синоптики обещают, что температура воздуха ночью составит всего

+1 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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