Нижегородские хирурги вырезали у трехлетней девочки опухоль размером с кулак

Нижегородские врачи удалили у трехлетней девочки нейрогенную опухоль размером с кулак. Операция была выполнена в детской областной клинической больнице, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас Катя (имя изменено – прим. авт.) уже вовсю готовится к выписке, но еще недавно малышка не могла не только разговаривать, но даже дышать. Симптомы страшной болезни начали проявляться полгода назад: сначала у ребенка появились головные боли, затем добавилась одышка, мышечная гипотония, девочка начала стремительно набирать вес... Родители бросились к врачам, но обследования головного мозга не показали ни гидроцефалии, ни новообразований.

При этом Катюше становилось хуже с каждым днем, она уже с трудом могла дышать. Девочку осмотрели онкологи, была экстренно выполнена МРТ головного мозга, которая показала изменение белого вещества, а при пальпации живота определялась опухоль забрюшинного пространства солидных размеров.

- Нейрогенная опухоль вызывала токсическое действие на центр головного мозга и, как следствие – паралич дыхания. Сначала была назначена биопсия, чтобы узнать этиологию опухоли. Но, учитывая состояние малышки, решили сразу убрать опухоль полностью и провели лапароскопическую операцию, - рассказал заведующий отделением плановой хирургии Нижегородской детской областной клинической больницы Евгений Рожденкин.

По словам хирурга, основная сложность заключалась в том, что опухоль была расположена на брюшной части аорты. А комплексное поражение дыхательного центра оказалось и вовсе уникальным случаем, не описанным ранее в литературе.

Операция заняла около двух с половиной часов.

- Самое главное – опухоль оказалась доброкачественной! – отметила заведующая онкологическим отделением детской областной клинической больницы Людмила Привалова.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями и развитие детского здравоохранения - важнейшие направления национального проекта «Здравоохранение».