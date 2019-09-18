2019-09-18T13:47:06+03:00
Общество

Нижегородские хирурги вырезали у трехлетней девочки опухоль размером с кулак

Из-за нее малышка не могла даже дышать
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Нижегородские хирурги вырезали у трехлетней девочки опухоль размером с кулакНижегородские хирурги вырезали у трехлетней девочки опухоль размером с кулакФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Нижегородские врачи удалили у трехлетней девочки нейрогенную опухоль размером с кулак. Операция была выполнена в детской областной клинической больнице, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас Катя (имя изменено – прим. авт.) уже вовсю готовится к выписке, но еще недавно малышка не могла не только разговаривать, но даже дышать. Симптомы страшной болезни начали проявляться полгода назад: сначала у ребенка появились головные боли, затем добавилась одышка, мышечная гипотония, девочка начала стремительно набирать вес... Родители бросились к врачам, но обследования головного мозга не показали ни гидроцефалии, ни новообразований.

При этом Катюше становилось хуже с каждым днем, она уже с трудом могла дышать. Девочку осмотрели онкологи, была экстренно выполнена МРТ головного мозга, которая показала изменение белого вещества, а при пальпации живота определялась опухоль забрюшинного пространства солидных размеров.

- Нейрогенная опухоль вызывала токсическое действие на центр головного мозга и, как следствие – паралич дыхания. Сначала была назначена биопсия, чтобы узнать этиологию опухоли. Но, учитывая состояние малышки, решили сразу убрать опухоль полностью и провели лапароскопическую операцию, - рассказал заведующий отделением плановой хирургии Нижегородской детской областной клинической больницы Евгений Рожденкин.

По словам хирурга, основная сложность заключалась в том, что опухоль была расположена на брюшной части аорты. А комплексное поражение дыхательного центра оказалось и вовсе уникальным случаем, не описанным ранее в литературе.

Операция заняла около двух с половиной часов.

- Самое главное – опухоль оказалась доброкачественной! – отметила заведующая онкологическим отделением детской областной клинической больницы Людмила Привалова.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями и развитие детского здравоохранения - важнейшие направления национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!
Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Руслан Станчев: «К 800-летию Нижнего Новгорода мы получим 4550 мест в новых школах»
Количество многодетных семей выросло в Нижегородской области
Маленький ребенок пострадал в ДТП по вине 18-летнего нижегородца на «Мерседесе»
Минэкологии призывает нижегородцев жаловаться на проблемы с вывозом ТКО в соцсетях
Себестоимость проезда в нижегородском метро составляет 45 рублей
Минстрой РФ одобрил новых застройщиков ЖК «Парус» и ЖК «Ренессанс»
Региональный «Фонд защиты прав участников долевого строительства» подключился к решению проблем нижегородских дольщиков
Двое пенсионеров погибли на пожаре в Кулебаках 17 сентября
Водитель «Рено» протаранил два автомобиля под Володарском: есть пострадавшие
В Починковском районе осудили 17-летних подростков, «заминировавших» больницу и полицейский участок
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Нижнем Новгороде 14-летнего Максима Лялина
Нижегородское «Торпедо» всухую разгромило «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 19 сентября
Движение транспорта по улице Военных Комиссаров запрещено до 22 сентября
ДК «Сормово» подозревают в неуплате 268 миллионов рублей налогов
На тренировочной площадке Мещерского ФОКа начали менять футбольное покрытие
200 тысяч деревьев будут посажены в Нижегородской области до начала зимы
Объемы производства молока и мяса выросли в Нижегородской области
Строительство очистных сооружений началось в Ворсме
Капремонт дорог в Нижегородской области завершен на 80%
Улицу Касьянова перекрыли для движения до 20 октября
Капремонт в нижегородской детской областной больнице завершат к середине декабря
Комиссия по МСУ определилась с кандидатурами в состав Общественной палаты Нижнего Новгорода
Благоустроенный Светлоярский парк открылся в Нижнем Новгороде
Улицу Фрунзе перекроют для движения до 20 ноября
14-летний Максим Лялин пропал в Нижнем Новгороде