2019-09-18T13:41:32+03:00
Общество

Юных нижегородских кавээнщиков покажут по СТС

Команда «Городок» взяла одну из номинаций на музыкальном фестивале детских команд КВН в Анапе [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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"Городок" вернулся домой с победой."Городок" вернулся домой с победой.Фото: СОЦСЕТИ
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Веселые и находчивые из школы № 181 Канавинского района взяли одну из номинаций на музыкальном фестивале детских команд КВН, проходившем в Анапе с 9 по 16 сентября. Теперь команду «Городок» ждут съемки в новом музыкально-юмористическом проекте на телеканале СТС.

Ребята взяли номинацию "Лучший музыкальный номер". Фото: СОЦСЕТИ

Ребята взяли номинацию "Лучший музыкальный номер".Фото: СОЦСЕТИ

Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказала заместитель директора школы № 181 Светлана Дубова, все летние каникулы юные кавээнщики неустанно репетировали и записывали видеоролики для выступления в Анапе.

- Можно сказать, все лето провели в школе. Думали, приедем туда и немножечко выдохнем. А там как началось! - улыбнулась собеседница «Комсомолки». - Мы в этой поездке покупаться сходили раза два. Хотя море прямо перед носом было. Вставали в полшестого и репетировали до победного. Ну, ничего, все выдержали.

В ноябре нижегородские школьники отправятся на съемки телешоу. Фото: СОЦСЕТИ

В ноябре нижегородские школьники отправятся на съемки телешоу.Фото: СОЦСЕТИ

Изначально ребята готовились выступать только в Международном фестивале детских команд КВН. Но позже получили приглашение и на I Музыкальный фестиваль. Оба мероприятия проводились в рамках Всероссийской юниор-лиги КВН.

- Участвовали и там, и там, но выстрелил лишь музыкальный фестиваль. Мы взяли номинацию «Лучшие музыкальный номер» на Гала-концерте, - уточнила Светлана Дубова. - И вот нас пригласили поучаствовать в детском музыкально-юмористическом проекте на СТС. Причем организаторы сами пока не знают, как будет называться новое шоу (пока рабочее название «Детский КВН»). Известно только, что съемки начнутся 27 ноября и продлятся до 5 декабря. Кто-то будет выбывать из проекта, кто-то проходить в следующий тур. Все как в КВН!

КСТАТИ

На фестивалях в Анапе также выступил вице-чемпион Нижегородской юниор-лиги КВН - команда «Не до смеха». Как и «Городок», «Не до смеха» прошла первый и второй туры, а после выступила на Гала-концерте фестиваля детских команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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