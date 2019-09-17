2019-09-17T17:39:28+03:00
Общество

Стало известно, как изменится территория Нижегородского кремля к 800-летию города

В этой работе власти рассчитывают на федеральное финансирование
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, как изменится территория Нижегородского кремля к 800-летию городаСтало известно, как изменится территория Нижегородского кремля к 800-летию городаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В ближайшие два года Нижегородский кремль может довольно сильно преобразиться. Специально к 800-летию города разработано сразу 11 проектов ремонтно-реставрационных работ, на которые может быть выделено федеральное финансирование.

- Все они могут быть условно разделены на три части, - рассказал и.о. управляющего делами Нижегородской области Тимофей Шульга. – Первый блок касается непосредственно реставрационных работ, без которых невозможно обойтись. В частности, планируется укрепить склоны от Коромысловой до Тайницкой башни. В прошлом году там уже наблюдались оползневые явления, поэтому так важно провести работу по инженерному укреплению. Еще одной проблемной территорией считается склон от Тайницкой башни до Северной, выходящий на Зеленский съезд. Также мы ведем разработку проектно-сметной документации на инженерное укрепление склона в районе Вечного огня.

Впрочем, укреплять планируется не только склоны, но и стены Нижегородского кремля. В первую очередь, речь идет о реконструкции участка стены от Зачатьевской башни до Георгиевской. По данным специалистов, там даже образовались сквозные дыры.

- Второй блок проектов касается воссоздания исторических парков и скверов, - рассказал Тимофей Шульга. – Прежде всего, это касается восстановления Губернаторского сада. Это достаточно большая территория, которая сейчас никак не задействована. Также в планах воссоздание Мининского сада, Ивового сквера и центральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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