«Безумный Макс ворвался в город»: КамАЗ протаранил жилой дом на Московском шоссе

Страшная авария произошла на Московском шоссе в Нижнем Новгороде – там грузовик врезался в жилой дом. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы происшествия.

- У дома №83 на Московском шоссе КамАЗ вылетел со встречки, протаранил отбойник, снес несколько деревьев и въехал в дом, - рассказал один из свидетелей аварии в группе «Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

- Все случилось на моих глазах. Сначала он снес перед «Соляриса». Осколки от него на несколько метров отлетели. Затем на огромной скорости пробил отбойник, проехал через палисадник, снес деревья, и только дом его остановил. Чудом не задел другие машины на встречной полосе, - добавляет Ольга Зотова.

К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв. Обстоятельства и причины аварии в настоящее время уточняются.