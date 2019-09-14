«Счастье выглядит так!»: Наталья Водянова опубликовала милое видео с трехлетним сыном

Известная супермодель Наталья Водянова опубликовала фото и видео с младшим сыном Романом. Она выложила новый пост в Istagram.

Трехлетний сын Водяновой настолько умилил поклонников, что в комментариях у популярной нижегородки уже масса комплиментов.

natasupernova Hats off to the weekend!!

- Какая прелесть, - написала m111aa777.

- Вы и Ваш малыш очень милые, Наталья, - восихитилась b_e_noz.

- Счастье выглядит так, - отметила _popova_natalia__.

Без внимания не остался и замечательный смех маленького сынишки Водяновой. На кадрах видно, как малыш играет с мамой в догонялки.

- Как звонко! – подчеркнула mirrortwin.

Напомним, Наталья Водянова была замужем лишь однажды - за британским аристократом Джастином Портманом. От лорда нижегородка родила сыновей Лукаса и Виктора, а также дочку Неву. В 2010 году в СМИ появились сообщения о предстоящем разводе пары, а в июне 2011 года Водянова объявила, что они с Портманом больше не живут вместе. Тогда же у всемирно известной модели завязались близкие отношения с сыном одного из самых богатых людей планеты французским бизнесменом Антуаном Арно. В 2014 году у влюбленных родился сын Максим, а спустя два года - сын Роман.