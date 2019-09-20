2019-09-20T11:19:13+03:00
Спорт

Нижний Новгород - Краснодар: Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболу

Встреча состоится 25 сентября 2019 года на стадионе «Нижний Новгород»
Юлия ИСАЕВА
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Прогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболуПрогноз на матч 1/16 финала Кубка России по футболуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Уже совсем скоро в Нижнем Новгороде снова будет настоящий футбольный праздник. В среду, 25 сентября 2019 года, ФК «НН» сразится с одним из лидеров чемпионата страны - «Краснодаром». Команды поборются за выход в 1/8 финала Кубка России.

Болельщики и футболисты в унисон твердят: матч будет очень зрелищным и интересным. «Нижнему Новгороду» придется тяжко, но, как известно, даже невозможное возможно. И это 19 сентября подтвердил скандальный матч «Краснодара» с «Базелем», который завершился с разгромным счетом 0:5. «Комсомолка» пообщалась с известными футбольными экспертами и выяснила, каковы же шансы у «Нижнего Новгорода» повторить этот подвиг и победить одного из лидеров чемпионата России.

Известный российский судья Игорь Егоров считает, что «Нижний Новгород» достоин победы и вполне может одолеть своего соперника.

- Я думаю, «Краснодар» приедет на матч смешанным составом. Много забитых мячей не будет, но надеюсь, что ФК «НН» пройдет дальше. «Краснодар», который был на игре с «Базелем», можно побеждать. Но их тренер – максималист, поэтому игра будет обозленной после такого поражения. Но мы точно посмотрим красивый футбол, - подчеркнул Егоров. Его ставка – 2:1 в пользу нижегородцев.

А вот чемпион России по футболу в составе владикавказской «Алании», мастер спорта Игорь Горелов думает, что матч 1/16 завершится победой гостей.

- В связи с тем, что «Краснодар» на днях крупно проиграл «Базелю», ему нужно будет реабилитироваться перед болельщиками. Борьба с «Нижним Новгородом» однозначно будет интересная. В ходе игры мы сможем увидеть силы нижегородского клуба. Матч будет результативный, но, я считаю, что дальше все-таки пройдет «Краснодар». Не без труда, конечно, но победит. Может быть, даже в дополнительное время, - уточнил Горелов. Его ставка – 2:1 или 3:1 в пользу футболистов из Краснодара.

Российский футболист, бывший игрок нижегородского ФК «Волга» и посол Нижнего Новгорода как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Дмитрий Булыкин тоже уверен, что у «Краснодара» больше шансов на победу.

- Я думаю, поддержать «Нижний Новгород» придут многие. «Краснодар» сейчас является одним из лидеров чемпионата России, он неплохо выступает и показывает хороший футбол. И болельщикам должен понравиться этот матч. Конечно, все букмекеры ставят на «Краснодар», но все мы знаем, что кубковые матчи тем и отличаются, что победитель не определяется до последнего. Противостояние интересное, будем наблюдать, -подчеркнул Булыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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