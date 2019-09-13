На Шуваловской свалке переработают три четверти отходов

Три четверти отходов на Шуваловской свалке будет переработано, а остальное утилизируют на других сертифицированных площадках. Об этом стало известно после выездного совещания на объекте, в котором приняли участие глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

По словам главы города Владимира Панова, проект рекультивации свалки эксперты и экологи начали разрабатывать еще в прошлом году. Однако тогда решение было неприемлемым, поскольку они предложили распределить мусор по другим площадкам.

- В этом году мы заключили новый контракт. Нынешнее решение уже выглядит взрослым и профессиональным, - отметил глава города Владимир Панов. - 75% всего мусора, который находится на этой свалке, будет утилизировано сепарационным методом. Оставшиеся 25% будут перенесены на лицензированные полигоны. Мы надеемся, что в самое короткое время проведем государственную экологическую экспертизу.

В то же время, по словам руководителя Росприроднадзора, таких свалок в стране довольно много. Для борьбы с ними был разработан национальный проект «Чистая страна».

- Эксперты уже подготовили ряд замечаний и уточнений для проектировщика, - отметила Светлана Радионова. - Если это будет сделано оперативно, мы сможем провести эту экологическую экспертизу в максимально короткие сроки. После этого из федерального бюджета будет выделено финансирование по нацпроекту «Чистая страна».

Напомним, Шуваловская свалка – это 18 гектаров промышленных отходов толщиной от 5 до 13 метров. Она работала до 1983 года, а потом была закрыта. Однако жители все равно жаловались на запах гари со свалки. Впоследствии экспертизой было установлено, что подземные воды здесь токсичны.