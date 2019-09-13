Нижегородские депутаты предложили разработать федеральную программу развития водных перевозок
Нижегородские депутаты предложили разработать на федеральном уровне систему мер государственного стимулирования развития отрасли водных перевозок. Эта инициатива была озвучена на заседании Ассоциации законодателей ПФО.
- В этой связи необходимо консолидировать усилия власти и бизнеса, а также привлечь научные организации и общественные объединения, - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. - Требуется долгосрочная федеральная целевая программа обновления грузового и пассажирского флота. В том числе развития объектов инфраструктуры, инженерных объектов, обеспечивающих беспрепятственное транзитное судоходство. Очевидно, что потребуются и законодательные решения на федеральном и региональном уровнях, направленные на минимизацию административных барьеров, упрощение правового регулирования.
Депутаты отметили, что за последние годы произошло существенное сокращение пассажирских перевозок на водном транспорте. Еще в 2016 году им пользовались 13,5 миллионов человек, а в 2018 – только 12,3 миллиона человек. При этом перевозка грузов сократилась за шесть лет на 21,6%.
- При этом потенциал водного транспорта огромен. Судоходные пути сообщения проходят по шестидесяти российским регионам, - напомнил Евгений Лебедев. - Развитие внутреннего водного транспорта способно снизить издержки предприятий по транспортировке грузов и дать импульс развитию множества отраслей экономики. В перспективе это может дать серьезный социально-экономический эффект для страны в виде дополнительных поступлений налогов, повышения зарплат и увеличения рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU