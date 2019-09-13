2019-09-13T09:08:48+03:00
Общество

Нижегородские депутаты предложили разработать федеральную программу развития водных перевозок

Эта инициатива была озвучена на заседании Ассоциации законодателей ПФО
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородские депутаты предложили разработать федеральную программу развития водных перевозок. ФОТО: Людмила Стрижнова-ВысотскаяНижегородские депутаты предложили разработать федеральную программу развития водных перевозок. ФОТО: Людмила Стрижнова-Высотская
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Нижегородские депутаты предложили разработать на федеральном уровне систему мер государственного стимулирования развития отрасли водных перевозок. Эта инициатива была озвучена на заседании Ассоциации законодателей ПФО.

- В этой связи необходимо консолидировать усилия власти и бизнеса, а также привлечь научные организации и общественные объединения, - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. - Требуется долгосрочная федеральная целевая программа обновления грузового и пассажирского флота. В том числе развития объектов инфраструктуры, инженерных объектов, обеспечивающих беспрепятственное транзитное судоходство. Очевидно, что потребуются и законодательные решения на федеральном и региональном уровнях, направленные на минимизацию административных барьеров, упрощение правового регулирования.

Депутаты отметили, что за последние годы произошло существенное сокращение пассажирских перевозок на водном транспорте. Еще в 2016 году им пользовались 13,5 миллионов человек, а в 2018 – только 12,3 миллиона человек. При этом перевозка грузов сократилась за шесть лет на 21,6%.

- При этом потенциал водного транспорта огромен. Судоходные пути сообщения проходят по шестидесяти российским регионам, - напомнил Евгений Лебедев. - Развитие внутреннего водного транспорта способно снизить издержки предприятий по транспортировке грузов и дать импульс развитию множества отраслей экономики. В перспективе это может дать серьезный социально-экономический эффект для страны в виде дополнительных поступлений налогов, повышения зарплат и увеличения рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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