«Мы живем на краю пропасти»: Из-за оползней поселок под Нижним Новгородом уходит под землю

Красивый берег реки, живописные виды и приемлемая цена за участки – когда семь лет назад несколько нижегородцев начали строить дома на улице Береговой в поселке Новинки, не завидовал им только ленивый. «Вот понаехали, куркули» - перешептывались местные жители, поглядывая на новоявленных соседей. То, что эти земельные участки окажутся с сюрпризом, тогда никто не мог даже представить.

Завидная стройка

- Землю под строительство дома я купил у районной администрации через аукцион, - вспоминает Алексей Сивов. - Тогда никаких проблем с этим не возникло. Вскоре получил разрешение и начал стройку. Ради этого дома мы набрали кучу кредитов, продали все квартиры – в общем, вложили в него чуть ли не все, что у нас было.

Но зато дом получился – загляденье! Огромный коттедж с большим садом и роскошным видом из окон радовал глаз и вызывал желание поселиться рядом. Вскоре один за другим вдоль реки выросли еще несколько столь же респектабельных домов, образовав улицу Береговую. Однако радость после новоселья была недолгой. Первый тревожный звоночек жители новой улицы получили в 2015 году, через три года после заселения. Живописный берег Оки тогда неожиданно пошел трещинами. Испугавшись возможного оползня, нижегородцы кинулись в местную администрацию.

Теперь от дороги осталась только крохотная тропинкаФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- На Ваше обращение о проведении работ по углублению реки Оки и формированию насыпи для предотвращения оползней сообщаем, что в документах территориального планирования Богородского района информация о границах территорий, подверженных оползневой опасности, отсутствует, - сообщили в администрации Богородского района.

«Наказание Господне»

На этом, казалось бы, дело и затихло. Однако спустя несколько месяцев произошел первый оползень, погребя под собой спроектированную администрацией дорогу к улице Береговой. Одним махом целый десяток домов оказался без подъезда. Пробираться к своим коттеджам жители вынуждены были по тонюсенькому серпантину на краю пропасти. Одно неверное движение – и можно запросто улететь с обрыва.

- Понаворовали денег-то! Вот их Бог и наказал, - шушукались остальные жители поселка, глядя на страдальцев из фешенебельных домов. Ну, а чтобы те не шастали через их огороды, поставили высоченные заборы и повесили на калитки амбарные замки.

- Конечно, мы написали тогда обращение в администрацию, но особо на их помощь не рассчитывали, - рассказывают жители улицы Береговой. – Вместо этого мы решили сами укрепить берег: навозили грунт и начали засыпать. В общей сложности, в этот котлован мы ухнули порядка полутора тысяч машин земли.

Поначалу самодельное берегоукрепление вроде бы дало результаты: жители восстановили дорогу и получили свободный проезд к своим домам. Но вскоре все снова ушло под откос.

- Куда мы только не обращались, чтобы решить эту проблему, - делится Людмила Сивова. – Мы написали кучу обращений в районную администрацию, прокуратуру, в министерство экологии…Но везде только разводили руками.

Огромные коттеджи оказались на краю пропасти.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Самодельная дорога

Наконец, в 2017 году в связи с оползнями в поселке Новинки состоялось большое совещание, в котором приняли участие и представители районной администрации, и регионального министерства экологии, и управления МЧС.

- По итогам совещания администрацию Богородска обязали провести геологические изыскания в этом районе, разработать проект берегоукрепления, и реализовать его, - рассказывает Алексей Сивов - Эти работы были выполнены только на треть: была проведена топосъемка и взяты пробы грунта. После этого они должны были передать эти материалы в строительный университет, где с помощью специальной программы просчитали бы риск дальнейших оползней и меры по их предотвращению. Однако эти исследования платные и, видимо, администрация просто не захотела на них тратиться.

Тем временем жители улицы Береговой выкупили соседние участки, чтобы построить хоть какую-то дорогу к своим домам – по прежней тропинке теперь и мышь бы не проскочила. Однако через год после совещания, весной 2018 года, произошел новый оползень. Он стер с лица и новую дорогу, вплотную подобравшись к домам.

Новые трещины подбираются вплотную к домам.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Сейчас мы действительно опасаемся за свои жизни, - переживает Людмила Сивова. – Дом в любой момент просто уйдет под землю. А у нас ведь дети маленькие! Они зимой по этому катку еле-еле могут подобраться к дому. Чуть не доглядишь – и он соскользнет в эту пропасть.

На краю пропасти

Надо признать, что зрелище это действительно не для слабонервных: зияющая пропасть всего в паре метров от жилых домов и избороздившие весь берег трещины. К слову, уже сейчас на улице Береговой наметились границы нового оползня – пласт земли длиной около 200 метров уже отделился от берега. По расчетам самих жителей, сползет в реку он не позднее следующей весны.

- Этот новый оползень затронет уже и жителей других улиц, - уверена Инна Евдокимова. – Поселок просто постепенно уходит под землю. Мы живем на краю пропасти! Такими темпами оползень снесет не только наши коттеджи, но и маленькие домики престарелых бабушек. А тут и до беды недалеко!

Не добившись правды в других инстанциях, жители улицы Береговой этой весной обратились в суд. Дескать, районная администрация не проводит никаких работ по берегоукреплению. Однако выиграть его им не удалось.

По оценке жителей, новый пласт земли отойдет уже следующей весной.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Богородский районный суд постановил отказать в удовлетворении административного иска к администрации Богородского района о признании бездействия незаконным, - говорится в решении суда. – А также отказать в обязании принять меры к проведению противооползневых работ в виде выделения средств местного бюджета на проектную документацию с дальнейшим производством работ по берегоукреплению для предотвращения дальнейшего обрушения.

ОФИЦИАЛЬНО

- Богородский районный суд полностью подтвердил отсутствие незаконного бездействия в деятельности районной администрации, - подчеркнули в пресс-службе Богородского района. – В 2017 году специализированной организацией ООО «Топоснова» были выполнены инженерно-геологические изыскания, на основании которых было сделано заключение, что производит работы по засыпке зон обрушения инертными материалами нецелесообразно, так как дополнительная нагрузка может привести к дальнейшему сползанию склона. Согласно рекомендациям специализированной организации, оползневых явлений можно избежать без проведения работ по берегоукреплению при исключении со стороны собственников действий, негативно влияющих на состояние склона. Местными депутатами уже принято решение о запрете капитального строительства на данной территории.