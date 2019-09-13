Стало известно, какие дороги дополнительно отремонтируют в Нижегородской области до конца октября

По-летнему теплая погода в Нижегородской области заметно облегчила задачу дорожным службам – сейчас в регионе полным ходом идет приемка работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день работы уже приняты на 86 из 131 участка, находящихся в ведении Главного управления автомобильных дорог.

- Сейчас уже отремонтированы и приняты участки на региональных дорогах с высокой интенсивностью движения, - сообщили «Комсомолке» в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. – Среди них дороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, Нижний Новгород – Шахунья – Киров, Шопша – Иваново - Нижний Новгород, обход города Кстово на участке автомобильной дороги М-7 «Волга».

Кстати, в этом году благодаря экономии по результатам конкурсных процедур в 2019 году объем ремонтной кампании вырос на 18 километров. Это позволит дополнительно отремонтировать шесть участков дорог в Нижегородской области, три из которых находятся в Нижнем Новгороде. В соответствии с государственными контрактами, работы на этих объектах должны быть выполнены до 31 октября 2019 года. Тем временем в регионе уже вовсю составляются планы на следующий год.

- В настоящее время организована работа по подготовке ремонтной кампании 2020 года, - сообщили в региональном министерстве транспорта. - Перечень объектов в ней был сформирован с учетом поступивших замечаний от администраций районов и городских округов. В неё вошло 154 объекта. Однако они еще не выставлены на торги.

КОНКРЕТНО

Какие дороги дополнительно отремонтируют в Нижегородской области до конца октября?

• Автодорога Шопша – Иваново – Нижний Новгород в Чкаловском районе - 6 км.

• Участки автодороги Лысково – Княгинино общей протяженностью 6,3 км

• Проспект Героев – 1,390 км (Нижний Новгород)

• Улица Коминтерна (участок от улицы 50 лет Победы до улицы Свободы) – 1,1 км (Нижний Новгород)

• Площадь Буревестника перед зданием администрации Сормовского района – 0,1 км (Нижний Новгород)

• Улица Чапаева – 0,275 километров (Дзержинск)