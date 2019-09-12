Слоны разгуливали у трассы под Кстовом

Необычную картину довелось увидеть жителям Кстовского района Нижегородской области – 11 сентября среди полей и березок разгуливали слоны. Проезжающие по трассе М7 автомобилисты глазам своим не верили – но останавливались, чтобы рассмотреть экзотических животных поближе и сфотографироваться. Самые смелые подходили совсем близко, и дрессировщики даже разрешали им покормить слонов фруктами.

- Маленькую Марго зовут, большую – Претти. Смотрите только, чтобы ведерко не забрали – ведерко могут забрать, - напутствовал дрессировщик.

Как выяснилось, причина такой внезапной прогулки оказалась более чем прозаична. Цирковые автомобили направлялись в Москву, и у одного из автомобилей лопнула покрышка. Чтобы заменить колесо, животных пришлось вывести на улицу - на радость всем, кто в это время проезжал мимо.