2019-09-12T17:20:24+03:00
Общество

Слоны разгуливали у трассы под Кстовом

Проезжающие мимо автомобилисты охотно фотографировались с экзотическими животными
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Слоны разгуливали у трассы под Кстовом. Фото: Максим СПИРИДОНОВСлоны разгуливали у трассы под Кстовом. Фото: Максим СПИРИДОНОВ
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Необычную картину довелось увидеть жителям Кстовского района Нижегородской области – 11 сентября среди полей и березок разгуливали слоны. Проезжающие по трассе М7 автомобилисты глазам своим не верили – но останавливались, чтобы рассмотреть экзотических животных поближе и сфотографироваться. Самые смелые подходили совсем близко, и дрессировщики даже разрешали им покормить слонов фруктами.

- Маленькую Марго зовут, большую – Претти. Смотрите только, чтобы ведерко не забрали – ведерко могут забрать, - напутствовал дрессировщик.

Как выяснилось, причина такой внезапной прогулки оказалась более чем прозаична. Цирковые автомобили направлялись в Москву, и у одного из автомобилей лопнула покрышка. Чтобы заменить колесо, животных пришлось вывести на улицу - на радость всем, кто в это время проезжал мимо.

Слоны гуляют у трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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