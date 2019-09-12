2019-09-12T16:25:48+03:00
Общество

ГосНИИ «Кристалл» опроверг слухи о массовых сокращениях

На предприятии полным ходом идут восстановительные работы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ГосНИИ «Кристалл» опроверг слухи о массовых сокращениях. Фото: ГосНИИ "Кристалл"ГосНИИ «Кристалл» опроверг слухи о массовых сокращениях. Фото: ГосНИИ "Кристалл"
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ГосНИИ «Кристалл» опроверг слухи о массовых сокращениях работников, появившуюся в социальных сетях. Ранее в одном из местных телеграм-каналов появилась информация о том, что якобы увольнение ожидает от 800 до 1000 человек.

- Это будут сотрудники, которые работали в разрушенных в результате взрыва на «Кристалле» цехах. Предприятие не намерено тратить деньги на восстановление старых советских построек, а производства легче закрыть, - отмечалось в сообщении.

Но в пресс-службе самого ГосНИИ заверили – эти слухи не имеют никакого отношения к правде.

- За период с 1 июня и по настоящее время в АО ГосНИИ «Кристалл» не был сокращен ни один сотрудников, и таких планов у руководства предприятия нет. Сегодня полным ходом идут восстановительные работы в соответствии с утвержденными графиками, - отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, 1 июня на территории предприятия прогремела серия взрывов. В результате инцидента пострадали 79 человек. Взрывной волной были повреждены 309 жилых домов, 70 детских садов и 31 школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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