2019-09-12T12:08:31+03:00
Спорт

«Торпедо» эффектно обыграло ЦСКА на последних секундах

Матч прошел на домашнем льду 11 сентября 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Торпедо» эффектно обыграло ЦСКА на последних секундах«Торпедо» эффектно обыграло ЦСКА на последних секундахФото: Андрей ВОВК
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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» одержал победу над действующим обладателем Кубка Гагарина – московским ЦСКА. Матч состоялся в Нижнем Новгороде в среду, 11 сентября 2019 года и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Первый период оказался для «торпедовцев» тяжеловатым – им не удалось реализовать свои шансы при игре в неравных условиях, в отличие от соперников. Первой шайбой отличился Михаил Григоренко из ЦСКА. А вот во втором периоде нижегородским хоккеистам удалось претворить тот план в жизнь – с первых минут они устроили штурм ворот «армейцев», и вскоре Дамир Жафяров сравнял счет.

Третий период оказался богатым на опасные моменты, но счет так и не изменился за эту двадцатиминутку. Судьба игры решилась в невероятно драматичном овертайме: буквально за 10 секунд до финальной сирены шайба угодила в перекладину ворот «Торпедо», а в ответной атаке Станислав Бочаров заставил радостно взреветь весь Нижний Новгород.

Торпедо - ЦСКА 11 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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