«Торпедо» эффектно обыграло ЦСКА на последних секундах

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» одержал победу над действующим обладателем Кубка Гагарина – московским ЦСКА. Матч состоялся в Нижнем Новгороде в среду, 11 сентября 2019 года и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Первый период оказался для «торпедовцев» тяжеловатым – им не удалось реализовать свои шансы при игре в неравных условиях, в отличие от соперников. Первой шайбой отличился Михаил Григоренко из ЦСКА. А вот во втором периоде нижегородским хоккеистам удалось претворить тот план в жизнь – с первых минут они устроили штурм ворот «армейцев», и вскоре Дамир Жафяров сравнял счет.

Третий период оказался богатым на опасные моменты, но счет так и не изменился за эту двадцатиминутку. Судьба игры решилась в невероятно драматичном овертайме: буквально за 10 секунд до финальной сирены шайба угодила в перекладину ворот «Торпедо», а в ответной атаке Станислав Бочаров заставил радостно взреветь весь Нижний Новгород.