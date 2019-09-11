«Любит человек свою работу!»: В Дзержинске дворник газонокосилкой косил опавшие листья

Житель Дзержинска Алексей Алексеев заснял на видео, как на проспекте Ленина дворник ходит с газонокосилкой и косит... опавшую желтую листву. Видеозапись появилась в социальных сетях днем в среду, 11 сентября 2019 года.

- Зайцы из песни Юрия Никулина косили трын-траву, а вот коммунальщики Дзержинска сегодня занимались покосом опавшей листвы. Не, ну а че? Жители города – народ богатый, и они готовы оплатить любую забаву коммунальщиков, будь это асфальт в лужи или покос осенних листьев. Происходило сие действо на проспекте Ленина, около бывшего молокозавода, - рассказал Алексей Алексеев.

- Хотя бы не снег, уже хорошо, - заметил Александр Халфи.

- А у нас после ливня поливали клумбы из поливальных машин, - вспомнила Алина Гофман.

- Это просто такой новый способ глубокого скашивания. Когда травы вроде бы нет, но она на самом деле есть, если присмотреться. А все потому, что работники городского благоустройства очень любят свою работу! – объяснил Сергей Кулаков.