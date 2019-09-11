ЛУКОЙЛ построил тренажерные комплексы на территории Кстовского района

Три площадки для занятия физкультурой на свежем воздухе были открыты при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский, деревне Прокошево и селе Работки Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Новые комплексы включают в себя одиннадцать тренажеров, направленных на работу всех групп мышц: «Гребля», «Тяга верхняя», «Жим ногами», «Твистер», «Двойные лыжи», а также турники для общих упражнений. Профессиональное оборудование и его доступность позволят улучшить физическую подготовку спортсменов и увеличить количество тренировок на свежем воздухе тех, кто только начинает свой спортивный путь. Возведение тренажерных комплексов в поселках было инициативой жителей, реализация которой стала возможной благодаря поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

Спорт с каждым годом становится все популярнее: во дворах появляется больше спортивных площадок и турников, обустраиваются специальные зоны, а к физической культуре приобщается люди разного возраста и уровня подготовки.