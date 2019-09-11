2019-09-11T15:55:39+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ построил тренажерные комплексы на территории Кстовского района

Площадки появились в поселке Ждановский, деревне Прокошево и селе Работки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
ЛУКОЙЛ построил тренажерные комплексы на территории Кстовского районаЛУКОЙЛ построил тренажерные комплексы на территории Кстовского района
Изменить размер текста:

Три площадки для занятия физкультурой на свежем воздухе были открыты при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский, деревне Прокошево и селе Работки Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Новые комплексы включают в себя одиннадцать тренажеров, направленных на работу всех групп мышц: «Гребля», «Тяга верхняя», «Жим ногами», «Твистер», «Двойные лыжи», а также турники для общих упражнений. Профессиональное оборудование и его доступность позволят улучшить физическую подготовку спортсменов и увеличить количество тренировок на свежем воздухе тех, кто только начинает свой спортивный путь. Возведение тренажерных комплексов в поселках было инициативой жителей, реализация которой стала возможной благодаря поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

Спорт с каждым годом становится все популярнее: во дворах появляется больше спортивных площадок и турников, обустраиваются специальные зоны, а к физической культуре приобщается люди разного возраста и уровня подготовки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
Стало известно, когда состоится матч «Нижний Новгород» - «Краснодар»
Детсад в микрорайоне «Бурнаковский» будет достраивать другой подрядчик
Марина Антипова назначена директором департамента экономического развития и закупок
Александр Герасименко возглавил департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
86% домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Нижегородские лесничие получили новую технику
Летняя жара ожидается в Нижегородской области
Крупнейший образовательный центр появится в Нижегородской области
44-летний мужчина погиб в перевернувшейся иномарке в Княгининском районе
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября
«Загрязняющих веществ нет»: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Кудьминской промзоне
Пожар в Кудьминской промзоне локализован
В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово
Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»
Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства
В Сормове началось строительство объездной дороги
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%
«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв
Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области