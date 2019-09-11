«Жемчужина в центре города»: нижегородские депутаты обсудили концепцию парка «Горки»

Нижегородские депутаты обсудили подготовку концепции перспективного развития территории парка «Горки», который должен расположиться над улицей Черниговской от метромоста до Молитовского моста. Этот вопрос стал одним из главных на заседании постоянной комиссии по экологии городской думы Нижнего Новгорода, которое состоялось 10 сентября 2019 года.

Напомним, проект парка русской природы «Горки» планируется реализовывать в три этапа: сначала очистить территорию от мусора, затем разработать концепцию и проект, а потом уж приступать к самому созданию парка. Большой субботник под названием «Подарим городу «Горки» состоялся еще в апреле, а теперь настало время второго этапа.

Частью второго этапа станет сбор предложений от нижегородцев. Сейчас будущий парк представляет собой природный ландшафт с незастроенной территорией и древесно-кустарниковой растительностью. Подъехать к территории нельзя никак – только дойти через Черниговскую улицу или жилые массивы на Барминской. Новый парк должен стать комфортным благоустроенным пространством, сохранив при этом уникальный разноуровневый ландшафт. Кроме того, в парке будут предусмотрены локации для разнопланового отдыха: активного, спортивного, детского и тихого, а также развитие Окской набережной.

Но, чтобы осуществить все эти планы, нужно для начала привести в соответствие статус территории. Для этого департамент градостроительного развития и архитектуры уже подготовил и направил все необходимые предложения в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

- Еще в советское время на месте будущего парка «Горки» были созданы террасы, посажены деревья и кустарники, а также проложена ливневая канализация. Странно не использовать такую жемчужину в центре города. Парк «Горки» может стать первым шагом в освоении набережной Оки, - отметил председатель комиссии по экологии Михаил Кузнецов.