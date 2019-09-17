Три нижегородских предприятия попали в новый рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России-2019. В список 200 лучших попали и предприятия из Нижегородской области. Ими стали «Группа ГАЗ», «Сладкая жизнь» и «Альбион-2002».

Компания «Сладкая жизнь» из Дзержинска, которая занимается торговлей, оказалась на 106-м месте с выручкой 97,5 миллиарда рублей. «Группа ГАЗ» занимает 108-ю позицию. За прошлый год одно из крупнейших предприятий Нижнего Новгорода заработало 96,3 миллиарда рублей.

А компания «Альбион-2002» («Бристоль») стала 128-й в списке с выручкой в 81 миллиард рублей.

Самое первое место в рейтинге заняла компания «Лукойл», заработавшая за прошлый год более восьми триллионов рублей. За ним – Сургутнефтегаз (1,8 триллиона рублей в год). И тройку лидеров завершает X5 Retail Group с выручкой в 1,5 триллиона рублей.