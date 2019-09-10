2019-09-10T13:52:19+03:00
Общество

Шесть организаций-должников за тепло и горячую воду по итогам августа получили штрафы по 100 тысяч рублей

Постановления о назначении административного наказания должникам вынесло Волжско-окское управление Ростехнадзора по заявлениям Теплоэнерго
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: АО "Теплоэнерго"Фото: АО "Теплоэнерго"
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Шесть постановлений о назначении административного наказания должникам вынесло Волжско-окское управление Ростехнадзора по итогам августа 2019 года по заявлениям Теплоэнерго. Предприятие ведет активную работу с юридическими лицами по погашению дебиторской задолженности, используя все доступные механизму в рамках правового поля. Сначала должнику предлагается реструктуризировать долг. Большая часть потребителей начинает погашать задолженность на этом этапе. Но есть незначительное число должников, которые продолжают не оплачивать поставленные им ресурсы. И в этом случае предприятие вынуждено применять принудительные меры взыскания: арест счетов и имущества должника, привлечение руководителей к субсидиарной и уголовной ответственности и т.д. Один из таких недавно появившихся механизмов – привлечение к административной ответственности – штрафу в 100 тысяч рублей по постановлению Волжско-Окского управления Ростехнадзора. Организациям, допустившим наличие просроченной дебиторской задолженности перед Теплоэнерго, необходимо погасить долг за тепло и горячую воду, а также оплатить штраф в доход государства.

Данная мера показала свою эффективность – за время проведения данного мероприятия должники погасили свыше 6 млн рублей задолженности перед предприятием, и в настоящее время большинство организаций, которых уведомили о применении данной меры, не допускают наличие просроченной дебиторской задолженности.

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