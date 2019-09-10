2019-09-10T13:37:08+03:00
Происшествия

«Вышел из машины с телефоном и бутылкой коньяка»: в Арзамасе пьяный водитель протаранил жилой дом

Хозяйку дома увезли в больницу с сердечным приступом – пенсионерка была очень напугана случившимся
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Вышел из машины с телефоном и бутылкой коньяка»: в Арзамасе пьяный водитель протаранил жилой дом. Фото: Виктория КАРАВАЙКИНА«Вышел из машины с телефоном и бутылкой коньяка»: в Арзамасе пьяный водитель протаранил жилой дом. Фото: Виктория КАРАВАЙКИНА
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Жуткое ДТП, которое лишь чудом не привело к человеческим жертвам, случилось в Арзамасе в понедельник, 9 сентября 2019 года. Пьяный водитель иномарки на полной скорости протаранил одноэтажный жилой дом, выбив несколько окон и повредив стену. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказали очевидцы происшествия.

Авария произошла на улице Красный путь. По словам свидетелей ДТП, горе-водитель подскочил на «лежачем полицейском» и не справился с управлением. В результате машина превратилась в груду металлолома, а дом лишился двух окон.

Пожилая хозяйка дома была госпитализирована с сердечным приступом – женщина очень испугалась. А вот виновник аварии даже не пострадал.

- Вышел из машины с телефоном и бутылкой коньяка, - рассказала в группе «Весь Арзамас ВКонтакте» Яна Аношина.

- Хорошо, что людей не погубил, пешеходов и других водителей, - прокомментировал Дмитрий Соколов.

- Пусть теперь этот дом покупает! – предложил Андрей Пушкарев.

Авария в Арзамасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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