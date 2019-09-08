2019-09-08T19:30:56+03:00
Общество

Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде

Причины обрушения выяснят эксперты [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде.Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
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Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы. Сразу после этого все подходы к достопримечательности были перекрыты.

- Сообщение об обрушении поступило в 12:50 8 сентября, - пояснил заместитель директора МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» Сергей Михайлов. - На место происшествия сразу же прибыли спасатели. Там было выставлено оцепление и натянуты оградительные ленты. Население и жители города в район аварийной ситуации не допускались. Сейчас уже достигнута договоренность с сотрудниками органов внутренних дел о том, что на объекте ночью будут дежурить сотрудники патрульно-постовой службы. Спасатели будут дежурить круглосуточно до начала восстановительных работ.

На подходах к лестнице выставлено ограждение. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

На подходах к лестнице выставлено ограждение.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

К слову, для выяснения причин обрушения к работам будут привлечены эксперты.

- Уже завтра на объект выходит экспертная организация для установления причин обрушения и выработки дальнейшего плана мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, - рассказал директор МКУ «Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода» Алексей Ежков. - Только после заключения экспертизы будет понятно, какие мероприятия необходимо проводить.

К работе будут привлечены эксперты. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

К работе будут привлечены эксперты.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

ИСТОЧНИК KP.RU

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