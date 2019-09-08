2019-09-08T12:05:10+03:00
Звезды

Сто лет одиночества: Наталья Водянова пожаловалась на комплекс вины

Супермодель оставила детей на выходные ради работы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Наталья Водянова пожаловалась на комплекс виныНаталья Водянова пожаловалась на комплекс виныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Супермодель Наталья Водянова вынуждена была оставить своих детей на выходные и улететь в Нью-Йорк по работе. Известная как одна из самых безупречных матерей в шоу-бизнесе красавица пожаловалась своим подписчикам на комплекс вины по этому поводу.

- Комплекс вины мамы, которая оставила детей на выходных (категорически не в моих правилах) ради работы, помножен на чувство вины от испытанного удовольствия, подаренного семи часами одиночества и чтения, - написала Наталья Водянова на своей странице в Instagram.

Главное, что заинтересовало поклонников модели – это какую книгу красавица выбрала для своего семичасового перелета. Оказалось, что Наталья Водянова предпочла «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса. По словам супермодели, книга была захватывающей и по-настоящему пленительной. Ее откровенный и искренний пост вызвал множество откликов среди подписчиков.

- После одиночества ещё сильнее любишь своего ребенка. На то и нужна эта пауза, - отметила elenasergeeva159.

natasupernovanatasupernova
Комплекс вины мамы, которая оставила детей на выходных (категорически не в моих правилах) ради работы, помножен на чувство вины от испытанного удовольствия, подаренного 7ми часами одиночества и чтения #яжемать
63598 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Именно так! Помню это чувство, когда первый раз в жизни летела без детей, - поддержала модель ekaterina_rategova.

- У меня тоже 5 детей, - поделилась своими мыслями beliaeva.ov. - И я их даже на буднях не оставляла. Зато, когда уезжала куда-нибудь, то никакого чувства вины не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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