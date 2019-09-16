2019-09-16T11:46:34+03:00
Общество

Прогноз погоды на 16-20 сентября в Нижнем Новгороде: холод и дожди

По ночам температура воздуха будет опускаться до -1 градуса
Юлия ИСАЕВА
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Температура воздуха не поднимется выше +11 градусовТемпература воздуха не поднимется выше +11 градусовФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Первые две недели сентября стали настоящей отдушиной для нижегородцев и подарили долгожданное тепло, которым нас не порадовало лето. Но все хорошее, к сожалению, имеет свойство заканчиваться. Вот уже второй день в Нижегородской области бушуют сильный ветер, дожди и холод. Такой будет вся ближайшая неделя.

В понедельник, 16 сентября, синоптики прогнозируют до +13 градусов днем и до +11 ночью. В течение всего дня возможны небольшие дожди и сильный юго-западный ветер со скоростью 4-5 метров в секунду. Из-за этого ощущаться будут только 8 градусов.

Вторник, 17 сентября, тоже будет дождливым и пасмурным. Ожидаются небольшие дожди и сильная влажность. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью порядка шести метров в секунду.

В середине рабочей недели ситуация не изменится. Прогнозируется до +12 градусов в дневные часы и до +8 ночью. Ветер немного стихнет, но из-за сильной влажности температура воздуха днем будет ощущаться в районе +9 градусов.

С четверга станет еще холоднее. Днем столбики термометров не будут показывать выше +10 градусов, к вечеру они опустятся до +7, а ночью в некоторых районах будет около -1 градуса и дожди. Ветер сменит направление на северо-западное.

В пятницу, 20 сентября, солнышко немного порадует своим присутствием. Но теплее от этого не станет: синоптики обещают около +8 днем и около +3 ночью. Ветер ожидается слабый, но западный. Все это будет сопровождаться небольшими дождями.

В выходные также обещают дожди и не теплее +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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