2019-09-09T18:11:15+03:00
Общество

Дорогу в Ленинском районе отремонтируют после жалоб в соцсетях

Участок на пересечении улиц Дружбы и Игарской будет приведен в порядок до конца сентября
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Дорогу в Ленинском районе отремонтируют после жалоб в соцсетяхДорогу в Ленинском районе отремонтируют после жалоб в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
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Дорогу на пересечении двух улиц в Ленинском районе Нижнего Новгорода отремонтируют после жалоб пользователей социальных сетей. Крик души одного из жителей был опубликован в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».

- Уважаемая администрация Ленинского района, обустройте, пожалуйста, трамвайный переезд на перекрестке Дружба – Игарская, невозможно ездить! – пожаловался аноним.

В подтверждение своих слов топикстартер прикрепил две фотографии, на которых хорошо видно, что асфальт на переезде буквально весь изрыт ямами.

На сообщение вскоре отреагировала администрация Нижнего Новгорода. Чиновники включили проблемную дорогу в план работ уже на ближайшее время.

- Работы по обустройству будут выполнены до конца сентября, - заверили в городской администрации.

Кроме того, городская администрация пообещала рассмотреть вопрос о ремонте дороги на улице Волочильной - но не раньше следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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