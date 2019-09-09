Дорогу в Ленинском районе отремонтируют после жалоб в соцсетях

Дорогу на пересечении двух улиц в Ленинском районе Нижнего Новгорода отремонтируют после жалоб пользователей социальных сетей. Крик души одного из жителей был опубликован в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».

- Уважаемая администрация Ленинского района, обустройте, пожалуйста, трамвайный переезд на перекрестке Дружба – Игарская, невозможно ездить! – пожаловался аноним.

В подтверждение своих слов топикстартер прикрепил две фотографии, на которых хорошо видно, что асфальт на переезде буквально весь изрыт ямами.

На сообщение вскоре отреагировала администрация Нижнего Новгорода. Чиновники включили проблемную дорогу в план работ уже на ближайшее время.

- Работы по обустройству будут выполнены до конца сентября, - заверили в городской администрации.

Кроме того, городская администрация пообещала рассмотреть вопрос о ремонте дороги на улице Волочильной - но не раньше следующего года.