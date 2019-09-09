2019-09-09T17:11:00+03:00
Общество

Антон Гребень поблагодарил кстовчан за поддержку на выборах

Замдиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» одержал победу на довыборах по одномандатному избирательному округу №20
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Антон Гребень поблагодарил кстовчан за поддержку на выборахАнтон Гребень поблагодарил кстовчан за поддержку на выборах
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Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень поблагодарил кстовчан за поддержку на выборах. Напомним, 8 сентября в Единый день голосования Антон Гребень одержал победу на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.

- Кстовчане всегда демонстрировали высокий уровень гражданской ответственности и неравнодушия к проблемам своего города и района, поэтому, выдвигая свою кандидатуру, я понимал, что это особая ответственность.

Позвольте выразить благодарность каждому жителю города Кстово и Кстовского района, пришедшему на избирательные участки и выразившему свое мнение, за активную жизненную позицию. Спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру.

Предстоит большая работа, связанная с реализацией проектов советов ветеранов и молодежных объединений, развитием спорта, поддержкой учреждений культуры, здравоохранения и образования. У нас есть уникальная возможность для формирования и продвижения законодательных инициатив, направленных на достойное будущее и процветание кстовской земли, Нижегородского региона в целом. Убежден, что совместными усилиями мы добьемся большего. «Ваши идеи – моя поддержка!» - такой мой девиз, - заявил Антон Гребень.

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