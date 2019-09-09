2019-09-09T16:07:22+03:00
Происшествия

«Это сделали не подростки!»: 59-летнего изрезанного нижегородца доставили в больницу после жестокой драки

Версии родственников и правоохранителей разделились
Валерия ГРОМОВА
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59-летнего изрезанного нижегородца доставили в больницу после жестокой драки59-летнего изрезанного нижегородца доставили в больницу после жестокой дракиФото: СОЦСЕТИ
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Жительница Нижнего Новгорода опубликовала в социальных сетях жуткий рассказ о том, как банда малолеток с Мещеры – та самая, которая нападала на людей все лето – изрезала ножом ее отца. Добавив страшных подробностей, девушка забила тревогу: мол, помогите наказать преступников.

- Вечером 6 сентября банда подростков 12-15 лет изрезала его «розочкой». Около 36 швов на лице. Они снимали все на видео. У него открытая черепно-мозговая травма, ударили сзади бутылкой по затылку, проломили череп и потом глумились — резали и снимали на видео, - написала нижегородка, но даже сообщила ни район, где случился инцидент. Более того, через несколько дней пост исчез.

Жительница Нижнего Новгорода опубликовала в социальных сетях жуткий рассказ о том, как банда малолеток с Мещеры – та самая, которая нападала на людей все лето – изрезала ножом ее отца Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Нижнего Новгорода опубликовала в социальных сетях жуткий рассказ о том, как банда малолеток с Мещеры – та самая, которая нападала на людей все лето – изрезала ножом ее отцаФото: СОЦСЕТИ

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, история оказалась «фейковой». Но не полностью. Драка действительно была, но участвовали в ней вовсе не подростки, а взрослые люди.

- 5 сентября в 21:50 в полицию поступило сообщение о драке у дома на проспекте Героев в Московском районе. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в ОВД участники инцидента: женщина 1992 года рождения и мужчина 1986 года рождения. Мужчина 1960 года рождения, участвовавший в конфликтной ситуации, был доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время он опрошен, - уточнили в ведомстве.

Сейчас медики устанавливают степень тяжести вреда, причиненного пострадавшему мужчине. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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