Нижегородская «училка» пристыдила за неграмотность Леонида Якубовича

Борец с медийной безграмотностью Татьяна Гартман продолжает разбирать ошибки, допускаемые в речи известными людьми. Очередной выпуск видеоблога «Училка vs ТВ» нижегородка посвятила ударениям в именах существительных.

- Очень часто трудности возникают с ударением в словах, связанных с религией. И корреспондент канала «Рен-ТВ» Сергей Сидоров это подтверждает. Не «игумЕн», а «игУмен» - настоятель православного монастыря, - отметила Татьяна, комментируя сюжет о священнике, устроившем «жесткое крещение» малышу в Гатчине. – В этом слове во всех падежах и числах ударение падает на второй слог: игУмен, игУмена, игУмену, иГуменья.

Следующее слово оказалось достаточно сложным и редким – «пролегомены».

- Употребил его писатель и журналист Дмитрий Быков – но неудачно. Он сказал «пролегомЕны», но это неверно. Нужно говорить: «пролегОмены». Для тех, кто нечасто упоминает это слово, напомню, что пролегомены – это предварительные знания о предмете, исходные рассуждения, замечания, необходимые для изучения чего-либо. Пришло это слово в наш язык из древнегреческого, где означало «предисловие», «введение», - объяснила Татьяна Гартман. – А теперь обратимся к слову попроще – и в этом нам поможет Леонид Якубович. «Граффити» - ударение на первый слог в этом слове ставить нельзя! Нужно говорить: «граффИти». Пришло это слово к нам из итальянского языка, и означает: «нацарапанный».

Еще одно слово, привлекшее внимание блогера, известно всем с раннего детства, но как правильно склонять его, знают далеко не все.

- Не стал исключением и корреспондент программы «Доброе утро» на Первом канале Дмитрий Лихачев. «Брелки» - так говорить неправильно! – заявила Татьяна. – Нужно говорить: «брелОки». В этом слове ударение падает на второй слог и сохраняется во всех формах. Почему же так хочется выкинуть «О» из этого слова при склонении? Ответ простой: есть очень много похожих слов, в которых «О» - беглое. Например, мелок – мелки, кусок – куски. Но между этими словами и брелоком существует принципиальная разница. Мелок, кусок – здесь «ок» является уменьшительно-ласкательным суффиксом. А в слове «брелок» корень «брелок».

Напоследок «училка» напомнила, как правильно произносить слово «индустрия» на примере фразы Анатолия Шария про порноиндустрию.

- Хоть порно, хоть не порно, но не «индУстрия», а «индустрИя»! – подчеркнула Татьяна Гартман.