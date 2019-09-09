ЛУКОЙЛ заботится о подрастающем поколении

1500 светоотражающих брелоков, приобретенных при помощи Компании «ЛУКОЙЛ», получат первоклассники Кстовского района в начале учебного года. Данная акция проводится на территории района совместно с ОГИБДД отдела МВД России по Кстовскому району. Мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и повышение уровня знаний ПДД среди подрастающего поколения

Первыми полезные подарки получили учащиеся школы №5 города Кстово.

6 сентября там состоялся праздник «ПДД для первоклассников», в рамках которого была показана визитка о правилах дорожного движения в исполнении школьной агитбригады и познавательный фильм на соответствующую тематику. Поздравить ребят с началом учебного года приехали начальник ОГИБДД ОМВД России по Кстовскому району подполковник полиции Дмитрий Воронин и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень. Они пожелали ребятам безопасных дорог и грамотного соблюдения правил дорожного движения, особенно – в темное осеннее время. Затем юным пешеходам были вручены светоотражающие брелоки - всего их было подарено 110 штук.

В октябре на территории Кстовского района стартует месячник под названием «Засветись», в ходе которого такие же брелоки получат и другие первоклашки. В ходе акции будет проводиться профилактика и повышение уровня знаний ПДД среди юных участников дорожного движения.