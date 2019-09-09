2019-09-09T12:18:10+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ заботится о подрастающем поколении

Первоклассникам Кстовского района вручили 1500 светоотражающих брелоков
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
ЛУКОЙЛ заботится о подрастающем поколенииЛУКОЙЛ заботится о подрастающем поколении
Изменить размер текста:

1500 светоотражающих брелоков, приобретенных при помощи Компании «ЛУКОЙЛ», получат первоклассники Кстовского района в начале учебного года. Данная акция проводится на территории района совместно с ОГИБДД отдела МВД России по Кстовскому району. Мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и повышение уровня знаний ПДД среди подрастающего поколения

Первыми полезные подарки получили учащиеся школы №5 города Кстово.

6 сентября там состоялся праздник «ПДД для первоклассников», в рамках которого была показана визитка о правилах дорожного движения в исполнении школьной агитбригады и познавательный фильм на соответствующую тематику. Поздравить ребят с началом учебного года приехали начальник ОГИБДД ОМВД России по Кстовскому району подполковник полиции Дмитрий Воронин и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень. Они пожелали ребятам безопасных дорог и грамотного соблюдения правил дорожного движения, особенно – в темное осеннее время. Затем юным пешеходам были вручены светоотражающие брелоки - всего их было подарено 110 штук.

В октябре на территории Кстовского района стартует месячник под названием «Засветись», в ходе которого такие же брелоки получат и другие первоклашки. В ходе акции будет проводиться профилактика и повышение уровня знаний ПДД среди юных участников дорожного движения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24