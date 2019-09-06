2019-09-06T18:03:52+03:00
Происшествия

«Он уже не дышал»: Пьяный повар во сне раздавил годовалого сына

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Вероника КОТИК
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Пьяный повар во сне раздавил годовалого сына.Пьяный повар во сне раздавил годовалого сына.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Настоящей трагедией закончилась совместная попойка двух горе-родителей из Арзамаса – там пьяный отец случайно раздавил во сне своего годовалого сынишку. Теперь в этой семейной трагедии пытаются разобраться следователи.

- Все произошло ночью 27 августа, - рассказывают соседи. – Около восьми вечера Аля (имя героини изменено – прим. Ред.) приехала к своему сожителю с двумя детьми. Они у нее один другого меньше: одному – два года, а другому – всего годик! Со Славкой-то (имя героя изменено – прим. Ред.) они давненько живут – вот уже двоих детей нажили. Да и работают они вместе – поварами в нашем сельском кафе.

Домашние посиделки вскоре переросли в попойку. Пили сожители до полуночи, а потом улеглись спать, причем вместе с детьми. Аля легла на раскладное кресло вместе с двухлетним сыном, а Вячеслав – на диван с годовалым сынишкой. То, что произошло дальше, иначе как кошмаром не назовешь.

- Проснулась я от крика мужа, - рассказала полиции сама мамочка. – Оказалось, что он случайно раздавил ребенка. Я, конечно, сразу бросилась к сыну и принялась делать ему искусственное дыхание. Но он уже не дышал!

Перепуганные родители сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Но врачи смогли лишь констатировать смерть. Как показала экспертиза, смерть наступила в результате асфиксии дыхательных путей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сам мужчина сейчас помещен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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