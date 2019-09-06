В Нижнем Новгороде появился первый экзоскелет

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-06T17:48:15+03:00

- Мурка, ну куда ты забралась? Слезай давай! – вздохнув, 59-летний нижегородец Вячеслав Максимов полез на дерево за кошкой. Последнее, что он помнит – это мелькнувшее в глазах небо и сильная боль в спине. Очнулся мужчина уже в больнице. Диагноз врачей звучал, как приговор – перелом позвоночника. А потом операция, болезненные процедуры и долгая реабилитация – на целый год жизнь Вячеслава превратилась в монотонную череду однообразных дней. Казалось, встать на ноги у него уже не получится. Однако в этом году у него вновь появилась надежда, и все благодаря новейшей разработке российских ученых – экзоскелету.

Экзоскелет представляет собой роботизированный костюм с множеством датчиков и фиксаторов. Под каждого пациента на нем задаются индивидуальные параметры: длина голени и бедра, ширина и глубина таза.

Сзади на экзоскелете установлено программное обеспечение, где через планшет можно задать специальную программу: ходьба на месте, приседание, ходьба по прямой местности, марш и т.д. При этом врач задает все необходимые параметры: длина шага, скорость движения и многое другое. По сути, скелет может идти и сам, без пациента. Все движения и сам стереотип в нем заданы.

Экзоскелет не может использоваться как средство передвижения для лежачего больного – это исключительно средство реабилитации. Процедуры длительностью от нескольких минут до получаса должны проводиться строго под наблюдением врачей. Одно неверное движение – и можно только усугубить положение больного.

Реабилитационные процедуры с использованием экзоскелета назначают пациентам с разными диагнозами – от перелома позвоночника до инсульта. Главное условие – человек должен полностью осознавать свои действия, внятно разговаривать и иметь хорошо функционирующие руки. Крайне важно получать обратную связь от пациента и ориентироваться на его состояние.

В экзоскелете пациент зачастую опирается либо на «ходунки», либо на специальные «клюшки». В особых случаях больного крепят крючками к навесу, поддерживающему во время движения. При этом врач ведет наблюдение и строго контролирует ход реабилитации.

Главная задача экзоскелета – воссоздать у больного те ощущения, которые он испытывал во время движения. Благодаря аппарату утраченные рефлексы должны восстановиться быстрее. Как показала зарубежная практика, с помощью экзоскелета реабилитация идет значительно быстрее.

Пока в Нижегородской области всего один экзоскелет – в больнице № 33 Нижнего Новгорода. Его стоимость составляет около 3,5 миллионов рублей. Однако в подобных процедурах в регионе нуждаются больше 200 человек.

Разработки экзоскелета сейчас ведутся и учеными из ННГУ им. Лобачевского. Сейчас аппарат проходит необходимую сертификацию. Однако нижегородские медики уже с нетерпением ожидают его появления. Планируется, что выпуск экзоскелетов сможет ускорить реабилитацию больных нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU