2019-09-06T16:50:54+03:00
Общество

Озеро на Щелоковском хуторе очистили от мусора после жалоб в соцсетях

Местные жители пожаловались на грязь в сообществе «ВКонтакте»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Озеро на Щелоковском хуторе очистили от мусора после жалоб в соцсетяхОзеро на Щелоковском хуторе очистили от мусора после жалоб в соцсетяхФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Одно из озер Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде было очищено от мусора после того, как местные жители пожаловались на грязь в социальной сети «ВКонтакте». Обращение было замечено в паблике «Нижний Новгород» под постом о том, что на Щелоковском хуторе рабочие укладывают деревянные настилы вдоль второго озера.

- Красиво-то красиво, но озера не мешало бы еще почистить, грязные, и тины много, - написала в комментариях Марина Митюгова.

Через несколько дней в комментариях отметилась администрация Нижнего Новгорода – сначала Марине пообещали передать ее жалобу в администрацию района, а потом и отчитались, что мусор был убран.

Напомним, благоустройство второй очереди Щелоковского хутора должно завершиться к 10 сентября. Сейчас там уже установлено спортивное оборудование, новые лежаки, скамейки и урны, а также 56 опор наружного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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