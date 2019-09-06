Озеро на Щелоковском хуторе очистили от мусора после жалоб в соцсетях

Одно из озер Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде было очищено от мусора после того, как местные жители пожаловались на грязь в социальной сети «ВКонтакте». Обращение было замечено в паблике «Нижний Новгород» под постом о том, что на Щелоковском хуторе рабочие укладывают деревянные настилы вдоль второго озера.

- Красиво-то красиво, но озера не мешало бы еще почистить, грязные, и тины много, - написала в комментариях Марина Митюгова.

Через несколько дней в комментариях отметилась администрация Нижнего Новгорода – сначала Марине пообещали передать ее жалобу в администрацию района, а потом и отчитались, что мусор был убран.

Напомним, благоустройство второй очереди Щелоковского хутора должно завершиться к 10 сентября. Сейчас там уже установлено спортивное оборудование, новые лежаки, скамейки и урны, а также 56 опор наружного освещения.