2019-09-06T16:15:53+03:00
Происшествия

Беременную рецидивистку поймали в Дзержинске с пакетом наркотиков

Ранее 28-летняя женщина уже была судима за аналогичные преступления
Вероника КОТИК
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Беременную рецидивистку поймали в Дзержинске с пакетом наркотиков. ФОТО:pixabay.comБеременную рецидивистку поймали в Дзержинске с пакетом наркотиков. ФОТО:pixabay.com
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Пока остальные будущие мамаши занимаются гимнастикой для беременных и закупают ползунки, 28-летняя жительница Дзержинска Лидия Диденко (имя героини изменено – прим. Ред.) запасается наркотиками.

- Около двух часов дня 31 августа на улице Терешковой была задержана 28-летняя женщина с признаками наркотического опьянения, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В ходе личного досмотра в правом кармане куртки у нее был обнаружен пакетик с наркотическим веществом.

К слову, репутация у девушки и так была изрядно подмочена - ранее она была судима за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ. Ну, а после освобождения браться за ум она не стала – в последнее время девушка нигде не работала.

- Как выяснилось, девушка находится на 12-ой неделе беременности, - сообщил источник. – В ходе освидетельствования признаков наркотического опьянения у нее выявлено не было.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ». Однако арест девушке пока не грозит – в качестве меры пресечения ей избрали обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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