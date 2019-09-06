Делегация моряков побывала в музее истории АПЗ

В музее истории Арзамасского приборостроительного завода в День города побывала делегация моряков гвардейского ракетного крейсера «Москва» и гости, приехавшие в Арзамас из городов-побратимов. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Представители делегации из Беларуси в прошлом году уже бывали здесь. А вот для гостей из Севастополя экскурсия стала настоящим открытием.

– Такого гостеприимного и душевного края, как Арзамас, я еще не видел, – поделился впечатлениями заместитель командира гвардейского ракетного крейсера «Москва» капитан 2 ранга Алексей Бугорский. – Люди здесь открытые: подходили к нам, интересовались, откуда мы приехали. Интересно было побывать в музее АПЗ. Узнать, как предприятие развивалось, вставало на ноги, начинало производство с простейших электродинамических фонариков и перешло к выпуску сложнейших систем оборонного комплекса.

Гости познакомились с экспозицией, рассказывающей о жизни первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина. По инициативе этого человека и началась дружба между предприятием и черноморцами.

– Спасибо за сотрудничество, за то, что вы есть, – сказал главный боцман гвардейского ракетного крейсера «Москва» старший мичман Игорь Середа. – Надеемся, что наши связи с каждым годом будут только крепнуть.

В конце встречи посетители музея оставили отзыв в книге почетных гостей и подарили несколько памятных сувениров.