АПЗ награжден переходящим флагом города Арзамаса

Арзамасский приборостроительный завод награжден переходящим флагом города Арзамаса. Высшую награду за социально-экономический вклад в развитие города генеральному директору Олегу Лавричеву вручил мэр Александр Щелоков.

АО «АПЗ» ежегодно демонстрирует положительную динамику производства. Кроме того, коллектив предприятия думает о завтрашнем дне: создает рабочие места, внедряет новые технологии, разрабатывает перспективную продукцию гражданского и специального назначения.

АПЗ – не только современная производственная площадка, а и социальные проекты, программы, которые завод ежегодно реализует на территории города. Большинство социально значимых мероприятий в Арзамасе проходят при участии АПЗ.

Торжественное собрание актива города, на котором чествовали работников разных профессиональных сфер, состоялось в канун 441-й годовщины со дня основания Арзамаса в городском доме культуры.

– Люди и коллективы, которые получают благодарности от города, ежедневным трудом показывают положительный пример, – сказал глава города Александр Щелоков. – В зале присутствуют те, кто не только знает свои права, но и четко выполняет свои обязанности. Те, кто демонстрирует, как нужно относиться к работе и к жизни. Хочу поблагодарить и руководителей предприятий за тот курс, который мы вырабатываем вместе, управляя городским хозяйством.

Арзамас создает пятую часть всего оборонного заказа, который дает стране Нижегородская область. Руководитель АО «АПЗ» Олег Лавричев первым был приглашен на сцену для вручения высшей городской награды – переходящего флага г.Арзамаса.

– Много лет подряд руководство Арзамаса вручает приборостроительному заводу переходящий флаг города за вклад в его социально-экономическое развитие, - сказал он. - Безусловно, эта высокая оценка мотивирует нас на дальнейший производительный труд. Думаю, что и работники предприятия гордятся теми успехами, которых они достигают на своих рабочих местах. Выражаю за это благодарность всем сотрудникам завода, желаю благополучия и здоровья. Особенная благодарность ветеранам, которые всегда рядом с предприятием, интересуются его делами и достижениями. Впереди коллектив АПЗ ждет много интересных и плодотворных дел. Надеюсь, они окажутся нам также по плечу.

Также в этот день почетными грамотами и благодарственными письмами г.Арзамаса и городской Думы были награждены десять приборостроителей.

– На АПЗ я уже 14 лет, – говорит контролер испытательных приборов и специального инструмента службы метрологии Оксана Биткова. – Работаю на координатно-измерительной машине. Меня здесь все устраивает, хочу и дальше работать на предприятии. Получать такую награду приятно. Спасибо руководству, что ценит наш труд.

Подводя итоги мероприятия, Александр Щелоков поблагодарил АПЗ и другие предприятия за помощь в организации празднования Дня города.

Награды получили:

Почетная грамота города Арзамаса

Андрей Воробьев, заместитель начальника службы управления производством – главный диспетчер.

Почетная грамота мэра города Арзамаса

Ольга Балабанова, заместитель начальника цеха №16.

Наталья Морозова, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №41.

Ирина Ульянова, инженер-технолог цеха №42.

Благодарственное письмо Арзамасской городской Думы

Оксана Биткова, контролер испытательных приборов и специального инструмента службы метрологии.

Юлия Осипова, начальник бюро инструментального хозяйства цеха №64.

Людмила Щенникова, техник-конструктор отдела главного конструктора по спецпродукции.

Благодарственное письмо администрации города Арзамаса

Ольга Басырова, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49.

Александр Петров, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха №37.

Вячеслав Жуков, заместитель начальника цеха №56.