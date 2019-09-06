«Вместе мы – большая сила»: Династия арзамасских приборостроителей Пудаевых рассказала о своей семье

«Ты да я»

Глава семьи Владимир Васильевич – наладчик станков с ПУ цеха №54. Пришел на Арзамасский приборостроительный завод оператором станков в 1984 году по совету дяди Алексея Ивановича, работника отдела снабжения. До этого Владимир окончил Горьковское техническое училище №25, трудился на автозаводе, служил в армии.

На АПЗ за добросовестный труд не раз становился победителем соцсоревнований, заносился на заводскую Доску почета. В 26 лет получил звание «Лучший наставник года». Сегодня Владимир Васильевич – наладчик седьмого разряда, обслуживает шесть станков продольного точения, обучает молодых рабочих.

С будущей супругой Галиной Владимир познакомился в общежитии предприятия. В то время Галина трудилась поваром в столовой диетического питания АПЗ. Молодые люди стали встречаться, завязались отношения – образовалась молодая семья. Вместе супруги вот уже более 30 лет, вырастили двоих сыновей.

Тропинок много – дорога одна

Старший сын Максим после окончания АКТТ работал в сфере торговли, потом по совету отца пришел на завод в цех №54. Освоил профессию оператора станков с ПУ, получил четвертый разряд.

Младший сын Вадим выучился на механика и тоже устроился на АПЗ оператором в тот же цех, где брат и отец, заочно окончил НГТУ.

– Мечтаю стать наладчиком и получить восьмой разряд, – признается Вадим. – Словом, есть куда стремиться.

Сестра Владимира Васильевича – Татьяна Великанова – на АПЗ с 17 лет. Работала кладовщиком в цехе №53, а с 1982 по 2003 годы трудилась слесарем-сборщиком в цехе №41. В 2004-м была слесарем МСР, упаковщиком в цехе №47. С 2008 года работает упаковщиком-укладчиком в отделе снабжения.

Ее муж Виктор Корнилов – резчик на прессах и ножницах цеха №51 – на предприятии с 1976 года, пришел сюда после окончания технического училища №5. Работал токарем в цехе №30, а потом перешел в цех №51. Его трудовой стаж 43 года.

– Завод – это наш хлеб, дом и все самое родное, – признается Виктор Корнилов.

– Мне всегда нравилось работать на заводе, он – моя жизнь, – поддерживает его супруга Татьяна Васильевна. – Коллектив у нас дружный, условия хорошие.

На предприятии также трудятся двоюродные племянники Владимира Пудаева и Татьяны Великановой: главный энергетик Сергей Юматов и заместитель начальника цеха №19 Станислав Оленёв.