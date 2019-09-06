2019-09-06T13:57:58+03:00
Общество

Праздник в честь Дня знаний состоялся для детей сотрудников АПЗ

Будущие первоклашки участвовали в зрелищных экспериментах и пробовали крио-мороженое
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Праздник в честь Дня знаний состоялся для детей сотрудников АПЗПраздник в честь Дня знаний состоялся для детей сотрудников АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В канун 1 сентября для будущих первоклассников, чьи родители работают на Арзамасском приборостроительном заводе, прошел праздник, посвященный Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Дети приборостроителей участвовали в программе, организованной руководством предприятия и заводской профсоюзной организацией завода в развлекательном центре «Розовая пантера».

– В этом году в школу идет 260 первоклассников – детей сотрудников АПЗ, – обратился к гостям председатель профсоюзной организации Александр Тюрин. – Коллектив предприятия молодеет, с каждым годом растет число детей, поступающих в первый класс. Впереди у вас новый этап жизни – обучение в школе. Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев передает вам поздравления и желает успехов в вашем новом деле. Хорошо учитесь, занимайтесь спортом, участвуйте в различных мероприятиях, стремитесь узнать как можно больше.

На несколько часов зал превратился в научную лабораторию. В гости к ребятам пришли два профессора занимательных наук, которые химичили: смешивали жидкости, взрывали различные предметы в познавательном «Крио-шоу». Практически во всех экспериментах дети принимали участие: пробовали на вкус мятный дым, замороженный попкорн, смогли потрогать руками азотный мегатуман.

После шумного веселья ребята подкрепились ароматной пиццей. Удалось будущим первоклашкам попробовать и крио-мороженое, которое было приготовлено у них на глазах. Кроме того, каждый, кто пришел на праздник, получил жетоны на игровые площадки развлекательного центра.

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