Семья воссоединилась после тридцатилетней разлуки благодаря «Бессмертному полку»

В прежние времена семейство Лесохиных мало чем отличалось от других советских семей - большие семейные обеды, разговоры о внучатах и составление генеалогического древа. Однако 30 лет назад все это прекратилось - ни писем, ни адресов, ни сообщений. Казалось, восстановить связь между бывшими родственниками не удастся уже никогда. Как вдруг в этом году семья воссоединилась - и все благодаря акции «Бессмертный полк».

Советская интеллигенция

Абрек Исаевич Дудельзак родился в Горьком в 1924 году. В 17 лет, как и тысячи других жителей города, отправился на войну. Оборона Мурманска, бои с Японией, забайкальский и заполярный фронт - за все это после войны Абрек получил множество орденов и медалей. Все это время его двоюродная сестра - маленькая Людочка Лесохина - провела в Горьком. Правда, ее жизнь сложилась несладко. Потеряв родителей, она попала в приемную семью. К счастью, ее удочерили ее же родственники, поэтому связь с близкими она не потеряла.

- Они были очень дружными, - рассказывает внучка Людмилы Абрамовны Анна Белякова. - У нее были и родные братья, и двоюродные - и со всеми они поддерживали очень близкие отношения. Ходили друг к другу в гости, устраивали семейные праздники, делились последними новостями…

Абрек Дудельзак успел повоевать и в Заполярье, и в Забайкальском крае.Фото: Предоставлено героем публикации

После войны Абрек и Людмила получили образование и стали типичными представителями советской интеллигенции. Она, окончив филологический факультет, преподавала русский язык и литературу, а он - был администратором в нижегородском театре кукол. Его супруга Серафима Савельевна тоже была из театральной среды - работала кассиром в нижегородском театре оперы и балета.

- Честно говоря, я с детства слышала эти имена - Абрек Исаевич, Серафима Савельевна, - вспоминает Анна. - Но для меня это были просто имена - никого из них я уже не знала и не помнила.

Сыновья Абрека и Людмилы в последний раз виделись еще детьми. А потом общение стало сходить на нет - у каждого появились свои друзья и интересы. Так прежде дружное семейство потеряло связь на долгие тридцать лет.

Фамильные портреты

Все изменилось в мае 2019 года. В гимназии № 2, где учится дочка Анны Беляковой Таня, детям предложили поучаствовать в акции «Бессмертный полк». Как и положено, все принесли фотографии, сделали большие таблички и прошагали в праздничном шествии.

Людмила Абрамовна всегда близко общалась со своим братом Абреком.Фото: Предоставлено героем публикации

- Мой одноклассник Марк пришел с фотографией своего прадедушки - Абрека Дудельзака, - вспоминает Таня. - Но я тогда и внимания на это не обратила - мало ли необычных имен. Тем более что никогда раньше я этого имени не слышала.

К счастью, после окончания парада ценную для семьи фотографию не упрятали в дальний ящик, а… наклеили на заднее стекло автомобиля.

- На самом деле так многие делают, - объясняет мама Марка Бэлла Савелова. - Нам хотелось продлить это ощущение праздника. Поэтому мой папа и наклеил себе на стекло эту фотографию отца. У нас в семье им очень гордились.

С памятной фотографией автомобиль проездил почти целый месяц, пока его не заметил около школы Танин дедушка, приехавший за внучкой.

- Сказать, что он был в шоке - это ничего не сказать, - вспоминает Анна Белякова. - Только представьте, он приезжает в школу и видит на стекле незнакомого автомобиля фотографию и имя своего двоюродного дедушки - Абрек Исаевич Дудельзак. Людей с такой фамилией в городе больше не было, поэтому об однофамильцах не могло быть и речи. Было очевидно, что это родственники. Поэтому он просто встал около машины и стал ждать, кто к ней придет.

Вскоре из школы вышли Марк со своим дедушкой Ильей и направились прямиком к машине. Мужчины и раньше встречались, забирая своих внуков-одноклассников, но даже не догадывались, что были троюродными братьями.

- Разговоров, конечно, была масса, - вспоминает Анна. - Папа перебрали с Ильей всех родственников, вспомнили все семейные истории, рассказы о дедушках и бабушках - сомнений быть не могло. Мы действительно оказались родственниками.

Родственные одноклассники

Таня и Марк вместе ходили в подготовительную группу перед школой, потом два года учились в одном классе. Все это время их матери посещали родительские собрания, встречались на школьных утренниках - и даже весьма неплохо ладили. Однако теперь им всем предстоит узнать друг друга в новом качестве.

- Первое, что спросила Таня, когда узнала, что Марк ее брат: «Это что же, мне теперь ему всегда списывать давать?» - смеется Анна Белякова. - В школе еще пока никто не знает, что они брат и сестра. Даже школьная учительница. Так что теперь всем придется привыкать к новым обстоятельствам.

Ну, а пока вчерашние одноклассники заново узнают друг друга, их матери уже вовсю восстанавливают родственные связи: ходят вместе на прогулки, изучают старинные фотографии, делятся семейными преданиями и… находят незаметное прежде сходство. Оказалось, что Бэлла похожа на бабушку Ани - Людмилу Абрамовну. Та же мимика, те же черты лица, тот же поворот головы - одним словом, наследственность.

Таня и Марк проучились вместе три года, даже не догадываясь, что они брат и сестра.Фото: Предоставлено героем публикации

- Так получилось, что у меня нет ни родных, ни двоюродных братьев и сестер, - объясняет Анна. - Поэтому для меня это совершенно новое ощущение - родного плеча рядом. Может быть, я фаталист, но вижу в этом настоящий знак судьбы - если Бог мне послал родного человечка, значит, так нужно!

КСТАТИ

Абрек Исаевич Дудельзак после окончания Второй мировой войны получил:

орден Отечественной войны;

медаль «За оборону советского заполярья»;

медаль «За победу над Германией»;

медаль «За победу над Японией»;

медаль «За освобождение советской Карелии».