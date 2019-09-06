«Когда успела родить?»: Ирина Пегова порадовала поклонников фотографией с грудной дочкой

В последнее время поклонники намекают Ирине Пеговой, что пора бы обзавестись мужем. Мол, после развода с актером Дмитрием Орловым прошло достаточно времени, надо двигаться дальше! Но звезда «СуперБобровых» не торопится исполнять чужие желания. Теперь у подписчиков новая фишка - они ратуют за то, чтобы 41-летняя артистка родила второго ребенка. Поводом послужило фото, которое Пегова опубликовала в своем микроблоге 5 сентября.

pegovairina Ирина Пегова с кинодочкой Евой.

- Вот идеальная партнерша. Ни разу не подвела кинодочка! Сплошной позитив. Из пяти съемочных дней ни разу не было ни капризов, ни слез. Только улыбка! И только на одной сцене Ева дала такие крокодильи слезы, которые нам были жизненно необходимы, - написала Ирина под снимком, на котором она держит грудную малышку.

Подписчики тут же нашли внешнее сходство кинодочки с киномамой и поинтересовались, не планирует ли актриса стать мамой во второй раз. «Ира, вам очень идет материнство. Пусть даже в кино», «Ирка, когда успела родить?» «Бусинка так похожа на вас. Вам не хочется второго ребенка?» «Вам срочно надо еще ребенка. В ваших глазах столько нежности и тепла», - написали фолловеры.

Напомним, что у Ирины Пеговой есть 13-летняя дочка Таня, которую она родила от звезды «Брата-2» Дмитрия Орлова. Звездная пара рассталась в 2011 году из-за измены главы семейства. Позже выяснилось, что о любовнице мужа артистке сообщили «доброжелатели». Они неоднократно звонили Ирине и докладывали, что видели ее супруга с молодой красоткой.

А недавно Орлов рассказал, что Ирина Пегова потеряла их общего ребенка. «Такой механизм заложен в женщине природой. Организм избавляется от плода, если что-то идет не так. Но потерять ребенка, как я считаю, не самое страшное. Самое страшное, если после этого мужчина начинает упрекать женщину и говорить, что это ее вина», - заметил актер. Как он признался, в тот момент именно так и произошло. Он не поддержал супругу.