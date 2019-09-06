«Хорошие детки»: Наталья Водянова опубликовала фото с «особенной» дочкой Ирины Хакамады и ее экс-бойфрендом

37-летняя супермодель Наталья Водянова поздравила подписчиков с Международным днем благотворительности 5 сентября, опубликовав на своей странице в Инстаграме фотографию с "особенной" дочкой Ирины Хакамады.

natasupernova Наталья Водянова с дочкой Хакамады и ее бывшим возлюбленным

- Поздравляю всех неравнодушных с Международным днем благотворительности! Огромное спасибо всем тем, кто каждый день делает этот мир чуточку лучше, чище, добрее. Делать добро - это круто! - заявила Водянова.

В свою очередь подписчики поблагодарили модель за благотворительную деятельность фонда «Обнаженные сердца», основателем которого она является.

- Наташа, вы ангел! Как же приятно понимать, что есть такие люди, как вы, среди нас. Есть с кого брать пример и на кого ровняться, - написала anna__stomatolog__nadezda.

- Спасибо вам за доброе сердце! - добавила nattoloknova.

- Наталья, воистину это ваш праздник, - присоединилась maschagraza.

Некоторые фолловеры обрадовались, узнав на снимке рядом с Натальей Водяновой дочку Хакамады Марию Сиротинскую и ее бойфренда Влада Ситдикова. У обоих синдром Дауна, но это не мешало ребятам любить друг друга и быть счастливыми.

- Ой, это дочка Ирины Хакамады и ее друг. Какие они хорошенькие. Солнышки! - написала jeniapolanski.

- Хорошие детки, - заявила interior_buro_touch.

Однако многие не в курсе, что прошлой весной необычная пара рассталась. И сейчас у Марии новый возлюбленный. Избранником стал Артем Турчинский. Судя по фото, с Артемом она познакомилась благодаря театру, в котором играет. Он тоже актер.