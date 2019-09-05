«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года-2019» в Нижнем Новгороде
«Комсомольская правда – Нижний Новгород» подвела итоги конкурса «Клиника года-2019». В течение двух месяцев наши читатели присваивали номинации лучшим медицинским учреждениям приволжской столицы. Свои голоса отдали более 12,5 тысяч человек.
В конкурсе принимали участие более десяти клиник, аптек и центров Нижнего Новгорода. По итогам голосования, которое проходило на сайте «Комсомолки», победителями стали:
Сеть клиник «Александрия»
Номинация –«Лучшая многопрофильная клиника»
ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района»
Номинация - «Лучшая детская клиника»
Современная многопрофильная клиника «Алтея»
Номинация - «Клиника с оптимальным сочетанием «Цена-Качество»
Областная стоматологическая поликлиника
Номинации - «Лучшая детская стоматология» и «Лучшая стоматология для взрослых»
Медицинский центр «Эксперт»
Номинации - «Лучший специализированный центр по оформлению медицинских справок и проведению профосмотров» и «Лучший медицинский центр, проводящий генетические анализы»
Областная стоматологическая поликлиника
Номинация - «Лучшая стоматология для взрослых»
Аптечная сеть «Максавит»
Номинация - «Лучшая аптечная сеть»
ГБУЗ Нижегородской области «Клинический диагностический центр»
Номинация - «Лучшая государственная клиника»
Клиника психотерапии для взрослых и детей «Семейная практика»
Номинация - «Лучшая психотерапевтическая клиника»
«Имиджстоматология»
Номинация - «Лучшая стоматологическая клиника»
Сеть клиник «ИмиджЛаб»
Номинация - «Услуги в области отоларингологии»
Современный медицинский центр «Онли Клиник»
Номинации - «Клиника эстетической гинекологии», «Лучший медицинской центр по лазерной медицине» и «Лучший проктологический и эндоскопический центр»
Сеть клиник «Александрия» (Автозаводский филиал)
Номинация - «Открытие года»
Медицинский центр «Радуга здоровья»
Номинация - «Новация года: лучший травмпункт»
Центр медицинской реабилитации «Экзарта»
Номинация - «Лучший реабилитационный центр».
Поздравляем! Все победители в ближайшее время получат дипломы и подарки от «Комсомольской правды».
ИСТОЧНИК KP.RU