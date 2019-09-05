«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Клиника года-2019» в Нижнем Новгороде

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» подвела итоги конкурса «Клиника года-2019». В течение двух месяцев наши читатели присваивали номинации лучшим медицинским учреждениям приволжской столицы. Свои голоса отдали более 12,5 тысяч человек.

В конкурсе принимали участие более десяти клиник, аптек и центров Нижнего Новгорода. По итогам голосования, которое проходило на сайте «Комсомолки», победителями стали:

Сеть клиник «Александрия»

Номинация –«Лучшая многопрофильная клиника»

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района»

Номинация - «Лучшая детская клиника»

Современная многопрофильная клиника «Алтея»

Номинация - «Клиника с оптимальным сочетанием «Цена-Качество»

Областная стоматологическая поликлиника

Номинации - «Лучшая детская стоматология» и «Лучшая стоматология для взрослых»

Медицинский центр «Эксперт»

Номинации - «Лучший специализированный центр по оформлению медицинских справок и проведению профосмотров» и «Лучший медицинский центр, проводящий генетические анализы»

Областная стоматологическая поликлиника

Номинация - «Лучшая стоматология для взрослых»

Аптечная сеть «Максавит»

Номинация - «Лучшая аптечная сеть»

ГБУЗ Нижегородской области «Клинический диагностический центр»

Номинация - «Лучшая государственная клиника»

Клиника психотерапии для взрослых и детей «Семейная практика»

Номинация - «Лучшая психотерапевтическая клиника»

«Имиджстоматология»

Номинация - «Лучшая стоматологическая клиника»

Сеть клиник «ИмиджЛаб»

Номинация - «Услуги в области отоларингологии»

Современный медицинский центр «Онли Клиник»

Номинации - «Клиника эстетической гинекологии», «Лучший медицинской центр по лазерной медицине» и «Лучший проктологический и эндоскопический центр»

Сеть клиник «Александрия» (Автозаводский филиал)

Номинация - «Открытие года»

Медицинский центр «Радуга здоровья»

Номинация - «Новация года: лучший травмпункт»

Центр медицинской реабилитации «Экзарта»

Номинация - «Лучший реабилитационный центр».

Поздравляем! Все победители в ближайшее время получат дипломы и подарки от «Комсомольской правды».