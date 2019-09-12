2019-09-12T13:04:57+03:00
Общество

«Битва за 23 рубля!»: Подросток с кулаками напал на водителя троллейбуса в Дзержинске

По словам очевидцев, школьник отказался платить за проезд [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: принскрин видеоФото: принскрин видеоФото: СОЦСЕТИ
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Очередной транспортный скандал произошел в Нижегородской области в четверг, 11 сентября. На этот раз участниками драки стали малолетний пассажир и водитель троллейбуса.

Инцидент случился в Дзержинске, когда подросток отказался оплатить проезд в размере 23 рублей. Настойчивый водитель вышел в салон и началась словесная перепалка. Когда слова у школьника закончились, он кинулся на мужчину с кулаками. Пассажиры начали разнимать драку, обвинив подростка в случившемся.

Видео с места событий появилось в социальных сетях. Однако мнения нижегородцев разделились.

«Да, парень не прав, но водитель не имел права поднимать на него руку», «А просто высадить его нельзя было?», «Водитель вообще не должен покидать своё место! Закрыл бы дверь и вызвал милицию!!» - и таких комментариев десятки.

- Битва за 23 рубля, уржаться можно. А водила вообще кадр, ещё и морде выхватил за ДВАДЦАТЬ ТРИ рубля, - добавили под видео.

Но большинство поддержали водителя – мол, нечего без билетов ездить.

Подросток напал с кулаками на водителя троллейбуса в Дзержинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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