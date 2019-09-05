2019-09-05T13:47:03+03:00
Общество

«Кричал короткое “ау”»: В Нижегородской области волонтеры вызволили из леса 80-летнего грибника

Пожилой мужчина замерз и уже готовил место для ночлега [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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80-летний пенсионер заблудился в лесу рядом с деревней Зименки.80-летний пенсионер заблудился в лесу рядом с деревней Зименки.Фото: СОЦСЕТИ
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В урожайный год любители тихой охоты то и дело наведываются в лес по грибы. Однако не все грибники способны самостоятельно вернуться домой. Некоторым порой требуется помощь поисковиков, которые, что называется, на этом собаку съели.

В Нижегородской области волонтеры вызволили из леса 80-летнего грибника.

Об очередном грибнике, пропавшем в лесной глуши, поисково-спасательной группе «Рысь» стало известно вечером 3 сентября. Единая диспетчерская служба сообщила, что в Богородском районе заблудился 80-летний дедушка. С наступлением темноты грибник попросту потерял ориентир и не мог найти дорогу домой. Хорошо, что с собой у него был работающий мобильный телефон. Волонтеры связались с ним, хорошенько расспросили и определили район поиска.

Поисковики рассказали, что у пожилого человека были все шансы получить переохлаждение. К вечеру похолодало, температура понизилась до пяти градусов. Поэтому следовало поторопиться!

- Уже через полтора часа первые экипажи приехали на точку сбора в деревню Зименки. Именно оттуда Валерий ушел в лес, - пояснили в «Рыси».

80-летний пенсионер заблудился в лесу рядом с деревней Зименки. Фото: СОЦСЕТИ

80-летний пенсионер заблудился в лесу рядом с деревней Зименки.Фото: СОЦСЕТИ

По словам деда, он отчетливо слышал проезжающий поезд, а, значит, железная дорога была близко. Сам же он находился рядом с водоемом и никуда уходить не собирался. Это волонтеры попросили оставаться на месте. Там пусть и нестабильно, но ловила мобильная связь.

Направлений, куда добровольцам следовало двигаться, было два: на север и на юг (там расположена железная дорога). К поискам подключились полицейские и кинологи из ППС «Оникс». Через каждые 50 метров поисковики подавали голос - кричали девушки, дабы не сбивать другие группы мужским голосом.

- Запустили квадрокоптер с мощными прожекторами, осматривали открытую местность. Но, к сожалению, туман мешал работе дрона… - вспоминают добровольцы. - Одна из групп сообщила, что слышит странный звук из леса, похожий на кукушку. Но не были уверены, что это птица. Следом за ними и вторая группа услышала что-то похожее. Им слышалось затяжное «аууу…аууу».

И ребята решили проверить местность, чтобы найти источник звука. Отчетливый мужской голос они услышали, отойдя с железной дороги в сторону леса. Казалось, грибник находится метрах в ста от них, но не через сто, не через пятьсот метров мужчины не оказалось.

- Очень странная слышимость в этом лесу. Как оказалось, дед находился на другой стороне реки, в полутора километрах от того места, где изначально услышали отклик. Кричал он короткое «ау», но из-за особенностей леса звук искажался и слышался более протяженным, - пояснили в «Рыси».

К моменту, когда волонтеры нашли пенсионера, тот промок, замерз и готовил место для ночлега. Счастью их не было предела, ведь поиски завершились радостными словами: «Найден! Жив!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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