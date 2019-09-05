Нижегородцы стали чаще пользоваться онлайн-сервисами

Tele2 отмечает рост востребованности цифровых сервисов у абонентов оператора в Нижегородской области. Изменение пользовательского поведения компания связывает с увеличением числа активных data-пользователей и ростом доступности сервисов на базе мобильного интернета. Нижегородцы стали чаще делать покупки в интернете, оплачивать счета онлайн и решать пользовательские вопросы в digital-каналах обслуживания.

Tele2 в Нижегородской области отмечает уверенное проникновение цифровых сервисов на базе мобильного интернета в повседневную жизнь абонентов. Доля активных data-пользователей в регионе выросла до 55%, в среднем каждый из них качает 10 Гб в месяц – это почти вдвое больше, чем годом ранее. С помощью мобильного интернета абоненты Нижегородской области заказывают товары и услуги, оплачивают счета, консультируются с врачами онлайн и многое другое. За год число пользователей сервисов мобильной коммерции в нижегородской сети Tele2 выросло на 70%, а количество проведенных платежей – на 60%. Самые популярные сервисы – платежи через Google play, мобильные и денежные переводы и покупки в интернет-магазинах.

Цифровая трансформация затронула и сферу абонентского обслуживания Tele2: по сравнению с прошлым годом количество обращений через digital-каналы увеличилось на 62%. При этом треть всех запросов обрабатывает чат-бот Tele2, который функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается по мере обработки запросов. Управлять тарифом и подключать необходимые сервисы и услуги абоненты Tele2 также предпочитают в онлайн-формате – за полгода количество пользователей личного онлайн-кабинета Tele2 среди нижегородцев выросло вдвое.

По оценке специалистов Tele2, активная цифровизация в Нижегородской области связана в том числе с ростом доступности мобильного интернета на базе LTE-технологии. На сегодняшний день воспользоваться digital-сервисами в сети четвертого поколения могут 95% населения области, а к концу года обновленная 4G-сеть будет доступна уже 98% жителей. Технология LTE стала базовой для нижегородцев: оператор фиксирует стабильный переток интернет-трафика в сеть четвертого поколения. Доля 4G в общем количестве скачанных гигабайтов достигает 65%, а объем трафика в 4G-сети за полгода вырос почти в полтора раза.