2019-09-05T13:24:02+03:00
Происшествия

Иномарка на огромной скорости снесла два столба в Сормовском районе: есть пострадавшие

Авария произошла на улице Зайцева
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Иномарка снесла два столба в Сормовском районе: есть пострадавшиеИномарка снесла два столба в Сормовском районе: есть пострадавшиеФото: СОЦСЕТИ
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Жуткая авария произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода утром в четверг, 5 сентября 2019 года. По неизвестным пока причинам на улице Зайцева иномарка вылетела на обочину и протаранила сразу два столба. Удар оказался настолько сильным, что сразу два столба оказались буквально вырваны из земли, а сама машина – Mitsubishi Lancer – превратилась в груду металлолома.

- Дело было около шести утра, он задел встречные автомобили, водителя и пассажира увезла скорая, - рассказал в социальной сети «ВКонтакте» Тема Череданов.

- Видел как-то раз, с какой скоростью передвигался этот автомобиль, результат очевиден, - заявил Владимир Еник.

- Хорошо, что в столб, а не в другое авто! Тем более утро, многие детей в школу везут, - прокомментировала Светлана Лобашова.

По данным отдела пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате ДТП пострадали два человека – 29-летний водитель автомобиля и его пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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