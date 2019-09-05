«Ничего так, креативненько»: Ядовито-синие кусты появились в Выксе

Оригинальный синий забор появился на территории школы № 3 в городе Выкса накануне Дня знаний. Издалека создается впечатление, будто это кованая ограда с металлическими листиками. А вблизи становится ясно, что рабочие вместе с забором покрасили траву и стоящие впритык кусты.

- Синее настроение выксунских коммунальщиков! - заявили в паблике «Регион-52».

Рабочие неудачно покрасили забор рядом с выксунской школой.Фото: СОЦСЕТИ

Рабочие неудачно покрасили забор рядом с выксунской школой.Фото: СОЦСЕТИ

Общественность, конечно, не смогла пройти мимо, и принялась живо обсуждать выложенные фотографии забора. Мнения подписчиков относительно пострадавших растений разделились. Одни ничего криминального в выходке рабочих не увидели. Наоборот, по их мнению, теперь у школьников появилась необычная фотозона: «Креативненько. Покрасили траву и покрасили. Смотрится ничего так», «В Выксе все арт», «Скоро зима, листва осыплется. А так краску сэкономили».

Рабочие неудачно покрасили забор рядом с выксунской школой.Фото: СОЦСЕТИ

Другие считают, что налицо недобросовестно выполненная работа. «Могли бы и картонку поставить сзади, чтобы не летело на листья», «Издалека подумала, что не хуже питерских оград… с рисунком. А тут весь белый свет покрасили. Даже сказать нечего таким деятелям», - прокомментировали подписчики.