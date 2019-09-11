«Ушел к медведю»: Поиски пропавшего грибника остановлены

Нынешним летом количество потерявшихся грибников было просто огромным. Каждый день в лесах Нижегородской области искали по три-четыре человека. Но спасти всех, к сожалению, не удалось. Так, ни волонтеры, ни спецслужбы не смогли отыскать в Борском лесу 72-летнего Владимира Хламова.

Девять суток добровольцы и правоохранительные органы прочесывали лес Линдовского сельсовета. Но потом стало ясно, что искать бесполезно. И поиск остановили.

- По следам стало понятно, что он ушел в болото и в то место, где живет медведь, и не вернулся, - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин. - Несколько раз от медведя убегали. Он не нападал, он выгонял – шуршал ветками, шумел на своей территории.

По словам Сергея Шухрина, в том месте есть болото с водой, над которым кружат птицы. Но пройти туда добровольцы не могут – слишком опасно.

- Если мы хотим найти там останки, то туда надо снаряжать вооруженную экспедицию, - объяснил Сергей Шухрин. – Вся информация передана в полицию. Но пока правоохранительные органы никаких действий не предпринимали.

Поиски Владимира Хламова, который 21 августа ушел из СНТ «Ясная поляна» рядом с деревней Мамакино Борского района, проводились масштабные. Помогали соседи и местная администрация, которая организовывала питание для поисковиков, записывали обращения родственников. Но все оказалось тщетным.

- Теперь только по весне возможно будет возобновить поиск, когда нет травы и зелени на кустах, - написала в социальной сети Нинель Николаевна.