2019-09-11T13:01:27+03:00
Общество

«Ушел к медведю»: Поиски пропавшего грибника остановлены

Для того чтобы найти потерявшегося мужчину, необходима вооруженная экспедиция
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
«Ушел к медведю»: Поиски пропавшего грибника остановлены.«Ушел к медведю»: Поиски пропавшего грибника остановлены.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Нынешним летом количество потерявшихся грибников было просто огромным. Каждый день в лесах Нижегородской области искали по три-четыре человека. Но спасти всех, к сожалению, не удалось. Так, ни волонтеры, ни спецслужбы не смогли отыскать в Борском лесу 72-летнего Владимира Хламова.

Девять суток добровольцы и правоохранительные органы прочесывали лес Линдовского сельсовета. Но потом стало ясно, что искать бесполезно. И поиск остановили.

- По следам стало понятно, что он ушел в болото и в то место, где живет медведь, и не вернулся, - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин. - Несколько раз от медведя убегали. Он не нападал, он выгонял – шуршал ветками, шумел на своей территории.

По словам Сергея Шухрина, в том месте есть болото с водой, над которым кружат птицы. Но пройти туда добровольцы не могут – слишком опасно.

- Если мы хотим найти там останки, то туда надо снаряжать вооруженную экспедицию, - объяснил Сергей Шухрин. – Вся информация передана в полицию. Но пока правоохранительные органы никаких действий не предпринимали.

Поиски Владимира Хламова, который 21 августа ушел из СНТ «Ясная поляна» рядом с деревней Мамакино Борского района, проводились масштабные. Помогали соседи и местная администрация, которая организовывала питание для поисковиков, записывали обращения родственников. Но все оказалось тщетным.

- Теперь только по весне возможно будет возобновить поиск, когда нет травы и зелени на кустах, - написала в социальной сети Нинель Николаевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
Стало известно, когда состоится матч «Нижний Новгород» - «Краснодар»
Детсад в микрорайоне «Бурнаковский» будет достраивать другой подрядчик
Марина Антипова назначена директором департамента экономического развития и закупок
Александр Герасименко возглавил департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
86% домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Нижегородские лесничие получили новую технику
Летняя жара ожидается в Нижегородской области
Крупнейший образовательный центр появится в Нижегородской области
44-летний мужчина погиб в перевернувшейся иномарке в Княгининском районе
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября
«Загрязняющих веществ нет»: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Кудьминской промзоне
Пожар в Кудьминской промзоне локализован
В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово
Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»
Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства
В Сормове началось строительство объездной дороги
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%
«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв
Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области