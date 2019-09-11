Алексей Костюнин: «Мы можем смело смотреть в глаза любому покупателю «ДЭМКИ»

В 2020 году Дзержинский мясокомбинат, выпускающий продукцию под брендом «ДЭМКА», отметит свое 85-летие. В преддверии юбилея генеральный директор ОАО «Дзержинский мясокомбинат» Алексей Костюнин рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» о славной истории предприятия, новой продукции и ситуации в мясной отрасли.

- Алексей Борисович, Дзержинский мясокомбинат существует с 1935 года. Как все началось?

- Дэмка – одно из самых старейших и успешных предприятий Дзержинска. Наш комбинат был основан в 1935 году, когда в первом кирпичном здании города начали работать цеха по выпуску мясных продуктов. В тридцатые годы город бурно развивался, сюда приезжало много людей, которых надо было кормить. С первых дней своего существования и по настоящий день, коллектив Дэмки ставит перед собой только самые высокие задачи.

- Это был единственный мясокомбинат в регионе в то время?

- Сейчас уже трудно ответить на этот вопрос, но во времена застоя, когда в области действовали четырнадцать мясокомбинатов, в Дзержинск за местной колбасой приезжали из самых далёких районов Нижегородской (тогда еще Горьковской) области. Менялись руководители, сотрудники мясокомбината, но мы всегда оставались приверженцами традиций отличного качества. Не случайно, что именно наше предприятие было поставщиком колбас и мясных полуфабрикатов на Олимпийских играх 1980 года. Вы ведь понимаете – тогда продукцию для олимпийцев выбирали среди лучших производителей Советского Союза.

- Дзержинский мясокомбинат работает над разнообразием ассортимента. Что нового появилось на прилавках от «ДЭМКИ»?

- Не каждое пищевое предприятие может похвастаться по-настоящему талантливыми технологами. К счастью, нам повезло. Именно поэтому мы ежегодно выпускаем на рынок не менее 5-6 новых видов колбасной продукции, мясных полуфабрикатов, которые приходятся по вкусу нашим любимым покупателям. Например, к чемпионату мира по футболу 2018 года мы предложили рынку сосиски «Футболики», а совсем недавно вышла новая линейка пельменей под брендом «Горьковские» с тремя видами мясной начинки: из свинины, говядины, баранины.

- Качество продукции достигается за счет современного оборудования. Какие новейшие технологии внедрены на Дзержинском мясокомбинате?

- Одним из главных для нас является соблюдение принципа следования новейшим тенденциям рынка. Мы всегда оперативно реагируем на все требования и колебания спроса, быстро предлагаем потребителям востребованную продукцию. Всего этого невозможно достичь без инноваций. Поэтому модернизация производства у нас – непрерывный процесс.

- Недавно «ДЭМКА» вошла в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Теперь на предприятии внедряется принцип «бережливого производства». Можно подробнее?

- Высокая производительность труда – важная составляющая часть любого успешного бизнеса и очень хорошо, что это понимают руководители нашей страны. Вы, наверное, удивитесь, но ещё во времена Советского Союза этой проблеме уделялось огромное внимание и на многих крупных предприятиях были инженеры по научной организации труда. Более того, этот советский опыт с успехом переняли ведущие «западные» корпорации. Теперь мы навёрстываем упущенное.

- А где сырье берете?

-Большая часть сырья у нас после собственного убоя, но его не всегда хватает. Поэтому мы выстроили партнёрские отношения со всеми крупными поставщиками мяса, которые работают на европейской части России.

- В каком же положении находится мясопереработка в целом по стране?

- Очень сложный период начался с вводом антироссийских санкций в 2014 году. В сложившейся ситуации у мясопереработчиков было два выбора: либо жертвовать экономикой и сознательно работать в убыток, либо «играть» рецептурой. Последнее, как вы понимаете, не наш путь и нам пришлось выживать за счёт внутренних ресурсов: повышения производительности труда, снижения затрат и т.д. Поэтому, если на нашей продукции написано «Настоящий ГОСТ», то все по-честному.

- Неудивительно, что с вами сотрудничает компания «МясновЪ». Кстати, сколько лет длится это сотрудничество?

- С 2003 года! Честно говоря, мы сразу поняли перспективность предложенного компанией «Мясновъ» сотрудничества. Оценив суть проекта, с удовольствием в него вошли и на данный момент успешно совместно работаем на рынках Нижегородской области и города Москвы. Для производства охлаждённых полуфабрикатов мы построили отдельные цех и склад, которые работают всего с двумя выходными в году - в Новый год и на Пасху.

- В 2020 году Дзержинскому мясокомбинату исполняется 85 лет! Как планируете отпраздновать это событие?

Насчет празднования пока не знаю, но точно будет интересно. Соберёмся всем нашим дружным коллективом, пригласим ветеранов предприятия, наградим передовиков производства, обсудим планы на будущее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На ОАО «Дзержинский мясокомбинат» трудятся 730 человек. Ежегодный оборот предприятия достигает трех миллиардов рублей. В год производится до 11 тысяч тонн продукции - по 50 тонн каждый день.