2019-09-04T18:03:09+03:00
Общество

Нижегородские ветеринары шесть часов делали кесарево сечение питону

Змея не могла разродиться два месяца [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото:"Зоозащита-НН"Фото:"Зоозащита-НН"
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Врачи из ветеринарного госпиталя в Нижнем Новгороде провели необычную операцию – шесть часов они делали кесарево сечения неядовитой змее питона. Об этом специалисты рассказали в социальных сетях, добавив фотографии операции.

Фото:"Зоозащита-НН"

Фото:"Зоозащита-НН"

11-летняя змея по кличке Альбина, которая живет в экзотариуме дома культуры Свердлова на Большой Покровской в Нижнем Новгороде, не могла разродиться на протяжении двух месяцев. В итоге было принято решение о необходимости оперативного вмешательства. Бригада хирургов спасала питона на протяжении шести часов. Все это время змея находилась под газовым наркозом.

Фото:"Зоозащита-НН"

Фото:"Зоозащита-НН"

- Послеоперационный период у Альбины проходит без осложнений, она хорошо себя чувствует. Увидеть нашего необычного пациента можно на выставке экзотических животных в ДК имени Свердлова, - написали ветеринары, уточнив, что яйца были не оплодотворенные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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