Афиша Нижнего Новгорода на сентябрь 2019: Вера Брежнева, Олег Газманов и «Дон Жуан» с Константином Райкиным

С наступлением осени в Нижний Новгород вернулись гастроли. И если в 2018 году сентябрь был богат лишь на концерты, то в этом году помимо выступлений знаменитых певцов и музыкальных коллективов нижегородцев ждет немало интересных спектаклей! Взять хотя бы гастроли театра «Сатирикон».

Олег Газманов уже 50 лет на сцене!Фото: Иван ВИСЛОВ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЮПИТЕР» (Октябрьская пл., 1; тел. 283-80-00)

Вера Брежнева. Тур «10»

Певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Вера Брежнева представит новую программу в рамках тура под названием «10». Живой звук, драйв, зажигательные танцы и одна из самых красивых певиц десятилетия. Завоевав все главные музыкальные премии и собирая полные залы, Вера поет каждому. Уже более десяти лет каждый ее сольный концерт - абсолютное открытие. Неизменными остаются лишь улыбки зрителей и ни с чем несравнимая энергетика. (0+)

18 сентября, 19.00

Билеты: 1000 - 3500 рублей

Олег Газманов: Полвека на сцене

Репертуар Олега Газманова сильно отличается разнообразием - от веселых танцевальных композиций до глубоко патриотических и гражданственных песен. Благодаря ярким мелодиям и артистическому дару, большое количество песен Газманова приобрели долгую жизнь и стали поистине всенародно любимыми: «Эскадрон», «Офицеры», «Есаул», «Москва», «Мама», «Сделан в СССР», «Мой Храм» и прочие. Услышать их можно будет совсем скоро на сольном концерте в Нижнем Новгороде. (12+)

19 сентября, 19.00

Билеты: 1000 - 4000 рублей

Гоша Куценко в «Проделках Дон Джованни»

«Проделки Дон Джованни» - веселый спектакль с элементами буффонады и фара по мотивам пьесы Дона Нигро. Несмотря на всю юмористичность, он затрагивает темы любви и ревности. Спектакль повествует о неисправимом ловеласе, не способном жить без романтических приключений. Он легко может обольстить любую женщину вне зависимости от возраста и социального положения. Замысел пьесы Нигро легко раскрывается в неподражаемой игре известных актеров. В ролях: Гоша Куценко, Александр Самойленко, Мария Козакова, Елена Моисеева, Александр Андриенко и другие. (16+)

24 сентября, 19.00

Билеты: 1000 - 3800 рублей

Антон и Виктория Макарские. Живой концерт

Живой концерт звездной семьи - яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей. Репертуар состоит из песен, написанных специально для Макарских Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, и из хитов, ставших легендами («Обними» и Belle из мюзикла Notre Dame de Paris. Отметим, что средства, вырученные от продажи билетов на этот концерт, пойдут в благотворительный фонд «Время помогать». (6+)

25 сентября, 19.00

Билеты: 700 - 1300 рублей

Звезды КВН в спектакле «Мужчина нарасхват»

Когда люди попадают в ситуацию любовного треугольника, их фантазия творит чудеса. Нелепые отговорки, курьезы и ситуации, комизм которых захватывает, - вот, что предлагает зрителю спектакль «Мужчина нарасхват». Главный герой Валентин в поисках новых ощущений заводит роман с молодой обворожительной Полиной. Как и все девушки, она мечтает выйти замуж. Но ее избранник, оказывается, уже женат. Отступать Полина не собирается, поэтому принимает решение все рассказать жене Валентина. Что же делать нашему герою, который внезапно осознал всю серьезность ситуации? В ролях: Антон Лирник (Comedy Club), Сергей Писаренко и Евгений Никишин (КВН, «Уездный город») и Яна Кошкина. (16+)

26 сентября, 19.00

Билеты: 1000 - 3000 рублей

Тимофей Трибунцев и Константин Райкин в спектакле "Дон Жуан".

«Цветы». Юбилейный тур группы Стаса Намина

Про эту группу можно написать много - о ее взлетах и падениях, о гонениях и запретах. Но она всегда вызывала живой интерес у поклонников советского и российского рока. Песни группы «Цветы» под руководством Стаса Намина всегда становились популярными. Многие хиты востребованы и в настоящее время. Концертная программа включает в себя старые признанные хиты, известные всем поклонникам группы, и совсем новые композиции, которые прозвучат впервые. (12+)

28 сентября, 19.00

Билеты: 900 - 1800 рублей

ДВОРЕЦ СПОРТА «НАГОРНЫЙ» (пр. Гагарина, 29; тел. 422-60-68)

Ник Вуйчич. «Верь. Люби. Живи»

Человек, рожденный без рук и ног, который преодолел невозможное и повлиял на миллионы людей по всему миру. Ник Вуйчич получил два высших образования, научился печатать на компьютере со скоростью 43 слова в минуту. Он научился плавать, нырять, играть в гольф, кататься на скейте и серфе. Ник является автором шести бестселлеров, переведенных на 30 языков мира, основателем благотворительной организации «Жизнь без конечностей». Он твердо уверен, что даже если ты упал, и кажется, что подняться нет сил, нужно помнить: неудача - это еще не конец! В своем выступлении Ник поделится опытом и расскажет, как преодолеть трудности и принять себя таким, какой ты есть. (6+)

18 сентября, 19.00

Билеты: 1500 - 20000 рублей

MILO CONCERT HALL (ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22)

LOUNA

Группа LOUNA даст большой праздничный концерт, посвященный десятилетию коллектива. Собрав воедино весь свой опыт и творческий потенциал, музыканты готовят самое грандиозное шоу за всю историю коллектива. Звук и свет высшего класса, спецэффекты, видеоинсталляции, все самые известные и любимые песни, и, конечно же, фирменный драйв, энергетика и неожиданные музыкальные сюрпризы. (16+)

28 сентября, 19.00

Билеты: 1300 - 3500 рублей

HammAli & Navai

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим открытием 2018 года благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд («Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду», «Цветок»), ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоевывают любовь аудитории. А их новый мега-хит «Девочка-война» входит в топы всех радиостанций страны. (16+)

29 сентября, 18.00

Билеты: 1500 - 30000 рублей

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ул. Горького, 145; тел. 428-31-25)

«Дон Жуан» с Константином Райкиным

«Сатирикон» привезет в Нижний Новгород спектакль Егора Перегудова «Дон Жуан». На сцене зрителей ждет вращающаяся башня, на которой будет происходить извечный диалог между Дон Жуаном и его слугой Сганарелем, предостерегающим «сластолюбца и всесветного жениха» от новых пороков. Ежеминутно внутри башни находится около 15 человек из разных цехов - не только артисты, но и гримеры, реквизиторы, монтировщики, осветители. В узком тесном неудобном железном пространстве идет своя не менее интересная жизнь, которая обеспечивает легкость и величественность, попадающую в зрительный зал. Украшение артистического «штата» спектакля - белые голуби. В главных ролях: Тимофей Трибунцев и Константин Райкин. (16+)

23-24 сентября, 19.00

Билеты: 2800 - 6500 рублей

Мирослава Карпович и Андрей Гайдулян в комедии "Номер 13".

Екатерина Климова в постановке «Мастер и Маргарита»

Легендарный спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным был включен в постоянный репертуар Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, а позже стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре Театра им. М. А. Булгакова. Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпо-ритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий. Зрительный зал и сцена превращаются в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои. В ролях: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Михаил Горский, Филипп Бледный, Тимур Орагвелидзе. (18+)

26 сентября, 19.00

Билеты: 1500 - 3500 рублей

Звезда «Универа» со спектаклем «Номер 13»

Вот уже третий десяток лет «Номер 13» с успехом шествует по театральным подмосткам всего мира. Пьеса вошла в золотой фонд Британского театра, как одна из лучших английских комедий 20 века. Помощник премьер-министра Великобритании Ричард снял номер в гостинице, чтобы провести ночь со своей любовницей - секретаршей политического оппонента. Но именно в это время они находят в окне труп, который надо убрать, дабы избежать скандала. А тут еще вечно мешаются то обслуживающий персонал, то пьяная жена Ричарда, то ревнивый муж секретарши… Ужас! В ролях: Тимур Еремеев, Мирослава Карпович, Андрей Гайдулян, Сергей Ефремов. (16+)

29 сентября, 19.00

Билеты: 1400 - 3600 рублей

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. А. С. ПУШКИНА (ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56)

«Сны спящей красавицы». Революционное шоу

Новаторское шоу с сильным влиянием современной электронной музыки обращается к одной из наиболее знаковых мировых историй - «Спящей красавице». Самые современные технологии визуального искусства позволяют воплощать постоянные метаморфозы образов из снов Спящей красавицы, безупречно повторяя движения танцоров на сцене благодаря костюму-аватару и открывая новые горизонты в мире театральных постановок. Сами создатели проекта так говорят о своем детище: «Sleeping Beauty Dreams - это прогрессивная фантазия. Старинная легенда, вдохновившая нас на глубокое погружение в собственный внутренний мир. Это целая Вселенная. Синтез цифрового искусства, современного танца и передовых технологий, с помощь которых мы с вами можем исследовать наши мечты, страхи, соблазны и судьбоносные решения». (12+)

22 сентября, 19.00

Билеты: 2500 - 8000 рублей

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАО PREMIO (Нижневолжская наб., 1; тел. 410-57-17)

Napalm Death. Будет громко!

Отцы-основатели стиля «грайндкор» едут в Нижний Новгород. Организаторы обещают: будет не просто громко, а очень громко! Группа Napalm Death основана в 1981 году. По мере развития своего музыкального стиля Napalm Death все больше экспериментировала с дэт-металом, далее группа вернулась к своим грайндкор-корням, сохранив значительную дэт-составляющую. Композиция You Suffer была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая в мире песня - точная длительность этого трека составляет 1,316 секунды. Теперь самая бескомпромиссная метал-группа Великобритании готова представить нижегородцам новый альбом и вспомнить свои главные боевики. (16+)

21 сентября, 19.00

Билеты: 1800 - 3500 рублей

Verbee. Сольный тур

Verbee - простой парень, покоривший миллионы слушателей хитами «Зацепила», «Один» и «Давай взорвем». Уже этой осенью Verbee отправляется в первый сольный масштабный тур, во время которого презентует новый альбом. Организаторы отмечают, что Verbee по праву считается одним из главных открытий в музыкальной индустрии 2019 года. (12+)

29 сентября, 19.00

Билеты: 900 - 3000 рублей

ДК ГАЗ (ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71)

Fantasia Espanola: Испанское фламенко

Fantasia Espanola - шоу, состоящее из девяти артистов в сопровождении известного испанского гитариста Диего Кортеса. Возглавляет балет хореограф Хосе Леон, которого заслуженно называют королем фламенко. В Нижнем Новгороде зрители увидят различные по жанру и темпераменту номера: от чистого фламенко, сопровождаемого испанской классической музыкой в таких танцах как «Пасодобле» и «Сарсуэла», а затем «Булериас» и «Сапатеадо», в этих танцах зритель увидит невероятно сложную и фантастическую работу ног танцоров. Последняя часть шоу - время самых веселых и праздничных танцев, такие как «Севильянас» и «Каталонская румба». И в заключение программы Хосе Леон продемонстрирует публике свой мировой рекорд по отбиванию ногами чечетки. (6+)

13 сентября, 19.30

Билеты: 1200 - 2700 рублей